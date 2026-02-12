ETV Bharat / state

कुचामन सिटी में मेगा हाइवे पर पैंथर की दर्दनाक मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

बुधवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से करीब 2 साल के युवा पैंथर की दर्दनाक मौत हो गई.

Kuchaman City Panther Death
मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat Kuchaman City)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले से वन्यजीवों के लिए एक बार फिर चिंता की खबर सामने आई है. यहां जीव-जंतु भोजन और पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण वे सड़कों पर आकर हादसों का शिकार हो रहे हैं. ऐसा ही एक हादसा बुधवार देर रात कुचामन सिटी के मेगा हाइवे पर हुआ, जहां एक युवा पैंथर की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई.

घटना कुचामन सिटी मेगा हाइवे पर भेरू तालाब के पास हुई. सूचना मिलते ही कुचामन पुलिस थाने के एएसआई जगदीश दवे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग कुचामन की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने आवश्यक कार्रवाई के बाद मृत पैंथर के शव को अपने कब्जे में ले लिया.

आज होगा पोस्टमार्टम: वन विभाग के ज्ञानाराम चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया पैंथर की मौत वाहन की टक्कर से हुई है. यह पैंथर करीब 2 साल का युवा था. पोस्टमार्टम गुरुवार को करवाया जाएगा, जिसके बाद मौत का सटीक कारण और अन्य विवरण स्पष्ट हो सकेंगे. उन्होने बताया कि इस क्षेत्र में कुल तीन पैंथर मौजूद हैं. इससे पहले भी कई बार वन्यजीव सड़क हादसों में मारे जा चुके हैं.

लोगों का कहना है कि वन्यजीव अभयारण्य या जंगलों में ही जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे भोजन-पानी की तलाश में बाहर न निकलें. साथ ही, वन क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा दीवार या बैरियर नहीं होने से वन्यजीव अक्सर सड़कों पर आ जाते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं. स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने स्थानीय प्रशासन, वन विभाग तथा सरकार से मांग की है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

