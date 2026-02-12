ETV Bharat / state

कुचामन सिटी में मेगा हाइवे पर पैंथर की दर्दनाक मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

मौके पर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले से वन्यजीवों के लिए एक बार फिर चिंता की खबर सामने आई है. यहां जीव-जंतु भोजन और पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण वे सड़कों पर आकर हादसों का शिकार हो रहे हैं. ऐसा ही एक हादसा बुधवार देर रात कुचामन सिटी के मेगा हाइवे पर हुआ, जहां एक युवा पैंथर की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. घटना कुचामन सिटी मेगा हाइवे पर भेरू तालाब के पास हुई. सूचना मिलते ही कुचामन पुलिस थाने के एएसआई जगदीश दवे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग कुचामन की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने आवश्यक कार्रवाई के बाद मृत पैंथर के शव को अपने कब्जे में ले लिया. इसे भी पढ़ें- पुष्कर में अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत, दो माह में यह दूसरी घटना