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कोटद्वार में महिला को निवाला बनाने के बाद पकड़ा गया बड़ा गुलदार, वन विभाग ने रात में किया ट्रैंक्विलाइज

गुलदार को ट्रैंक्विलाइज किया गया ( Courtesy- Forest Department )

कोटद्वार के कोटड़ीढांग में गुलदार ने ली थी महिला की जान: जानकारी के अनुसार बीते सोमवार को कोटद्वार के सनेह क्षेत्र के कोटड़ीढांग में गुलदार के हमले में कविता कोठियाल की दर्दनाक मौत हो गई थी. घटना उस समय हुई जब कविता अपनी चार अन्य साथियों के साथ घास लेने के लिए पास के जंगल में गई थीं. इसी दौरान घात लगाकर बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.