ETV Bharat / state

तेंदुए ने तीन गावों में किया हमला, 1 की मौत 5 घायल, लोगों ने भी लैपर्ड को पीट-पीट कर मार डाला

तेंदुए के हमले से लोगों में अफरा तफरी मच गई. लोगों ने भी तेंदुए पर हमला कर उसे मार गिराया.

मृतक के शव के पास रोते परिजन और मरा हुआ तेंदुआ
मृतक के शव के पास रोते परिजन और मरा हुआ तेंदुआ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: जिला के बल्ह उपमंडल में मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक आदमकोर तेंदुए ने अलग-अलग स्थानों पर लोगों पर हमला कर दिया. आदमखोर तेंदुए ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है जबकि पांच अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है. तेंदुए ने बल्ह घाटी में तीन गांवों चंडयाल, भंडयाल और मलवाणा में आतंक मचाया और कई लोगों पर हमला किया. इससे लोगों में भय का माहौल बन गया. तेंदुए के सामने जो आया उसी पर हमला कर दिया.

ग्रामीण भी साहस दिखाते हुए अपनी सुरक्षा के लिए डंडे, दराट और हथियार लेकर घरों से बाहर निकले. इसके बाद तेंदुए और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई. लोगों ने आखिर में तेंदुए को मार गिराया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक व्यक्ति की मौत और पांच लोग घायल हो गए. मृतक की पहचान 40 वर्षीय बलवीर सिंह निवासी भ्यूली के रूप में हुई है. मृतक मंडी शहर में रहता है और मलवाणा गांव में अपने रिश्तेदार के घर आया था. इसी बीच सुबह शौच करने निकला था और उसका सामना तेंदुए से हो गया. तेंदुए ने सीधा उसके गले पर अटैक किया और उसे बुरी तरह से चीर फाड़ दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हमले में घायल लोगों में साहिब सिंह (निवासी बिहार), दीनानाथ, चंपा देवी, जनित और रेखा देवी (सभी निवासी भडयाल/मलवाणा) शामिल हैं. सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

वहीं, वारदात के बाद पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही वन विभाग की टीम भी तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम करवाएगी. मामले की पुष्टि करते हुए एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी ने बताया कि एक व्यक्ति की तेंदुए के हमले में मौत हुई है और पांच लोग घायल हुए हैं. प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों और घायलों को फौरी राहत प्रदान की जा रही है. सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं और पूरे मामले की जांच की जा रही है. उधर, बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी भी मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया है.

ये भी पढ़ें: रातों रात हिमाचल में बन्द हुए 5 दवा उद्योग, ये रहा सबसे बड़ा कारण

TAGGED:

LEOPARD ATTACK
LEOPARD ATTACK HIMACHAL
LEOPARD NEWS HIMACHAL MANDI
तेंदुए का मंडी में हमला
LEOPARD ATTACK MANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.