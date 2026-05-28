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बहराइच में महिला पर तेंदुए का हमला; खेत में पानी लगा रही थी, देर रात तक पेड़ पर बैठा रहा

बहराइच में पेड़ पर बैठा तेंदुआ ( Photo credit: ETV Bharat )