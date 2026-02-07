ETV Bharat / state

खेत में किसान और लेपर्ड के बीच 15 मिनट चला संघर्ष, कुल्हाड़ी के हमले में तेंदुआ ढेर

लेपर्ड हमले में गंभीर रूप से घायल किसान श्रवण को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

LEOPARD ATTACKED FARMER IN ALWAR, CONFLICT BETWEEN LEOPARD AND FARMER
लेपर्ड हमले में घायल किसान. (ETV Bharat alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 4:42 PM IST

अलवरः जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के गांव खरकड़ी कला में शनिवार को खेत पर डाली लेने गए एक किसान पर लेपर्ड के शावक ने हमला कर दिया. किसान और लेपर्ड के बीच संघर्ष करीब 15 मिनट तक चला. इस संघर्ष में किसान ने कुल्हाड़ी से लेपर्ड पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. लेपर्ड हमले में गंभीर रूप से घायल किसान श्रवण को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लेपर्ड के शव को कब्जे में लिया.

घायल किसान श्रवण के भाई रामशरण गुर्जर ने बताया कि उसका भाई सुबह अपने घर से पास में एक खेत पर डाली काटने गया था. वह पेड़ पर चढ़ने लगा तो, पहले से ही पेड़ के पास मौजूद लेपर्ड के शावक ने किसान श्रवण पर हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि लेपर्ड के शावक व श्रवण के बीच करीब 15 मिनट तक संघर्ष चला.

घायल किसान का भाई रामशरण. (ETV Bharat alwar)

किसान हुआ घायलः संघर्ष के दौरान लेपर्ड के शावक ने किसान के पैर, जांघ, पीठ व हाथ पर गहरे घाव कर दिए. लेपर्ड किसान को दूर तक घसीटता हुआ ले गया. इस घटना में श्रवण बुरी तरह घायल हो गया. उन्होंने बताया कि लेपर्ड ने कई बार किसान के गर्दन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन किसान ने किसी तरह अपने आप को बचाया.

चीख पुकार से मौके पर पहुंचे लोगः रामशरण ने बताया कि लेपर्ड व श्रवण के संघर्ष के दौरान मची चीख पुकार सुनकर पास के खेत में काम कर रहे कैलाश मौके पर पहुंचे और शोर किया. इससे लेपर्ड का ध्यान भटका. इस पर मौका मिलते ही श्रवण ने कुल्हाड़ी से लेपर्ड पर हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि कुल्हाड़ी के वार से लेपर्ड की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद श्रवण को गंभीर हालत में उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

लेपर्ड के शव को लिया कब्जे मेंः घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लेपर्ड के शव को कब्जे में लिया. फॉरेस्टर मनोज नागा ने बताया कि स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि एक लेपर्ड और स्थानीय किसान का संघर्ष हुआ है, जिसमें लेपर्ड की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पता लगा कि शव लेपर्ड के शावक का है. शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

