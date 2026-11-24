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विरासत में मिली निशानाबजी: एक ही खानदान के तीन नसलों का हैरतअंगेज सफर

निशानेबाजी शौक नहीं, तीन पीढ़ियों की पहचान ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: कहते हैं कि जब किसी परिवार में जुनून विरासत बन जाए तो उसकी पहचान पीढ़ियों तक कायम रहती है. मेरठ का एक ऐसा ही परिवार है, जहां बंदूक और निशानेबाजी सिर्फ शौक नहीं, बल्कि तीन पीढ़ियों की पहचान बन चुकी है. इस परिवार ने देश को एक-दो नहीं, बल्कि 9 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज दिए हैं. 71 वर्षीय कोच मोहम्मद सुवालिहिन शेख ने अपने पिता से मिली विरासत को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि अपनी मेहनत और प्रशिक्षण से कई खिलाड़ियों को देश के लिए पदक जीतने लायक बनाया है.

निशानेबाजी के खेल में भारत का परचम लहराने वाले इस परिवार की नींव साल 1954 में पड़ी थी, जब मोहम्मद सुवालिहिन शेख के पिता स्वर्गीय मतीन साहब ने मेरठ में देश के पहले डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन की स्थापना की. पिता से मिली इस विरासत को 71 साल के कोच मोहद सुअलीन शेख के परिवार में तीन पीढ़ियों से जारी है. शूटिंग के जुनून ने न सिर्फ संभाला, बल्कि इसे एक वटवृक्ष बना दिया.