विरासत में मिली निशानाबजी: एक ही खानदान के तीन नसलों का हैरतअंगेज सफर
निशानेबाजी की मशाल जलाए रखने वाले इस परिवार को चौथी पीढ़ी के मैदान में उतरने का इंतजार है. यह परिवार युवाओं के लिए प्रेरणा है.
Published : November 24, 2026 at 6:11 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: कहते हैं कि जब किसी परिवार में जुनून विरासत बन जाए तो उसकी पहचान पीढ़ियों तक कायम रहती है. मेरठ का एक ऐसा ही परिवार है, जहां बंदूक और निशानेबाजी सिर्फ शौक नहीं, बल्कि तीन पीढ़ियों की पहचान बन चुकी है. इस परिवार ने देश को एक-दो नहीं, बल्कि 9 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज दिए हैं. 71 वर्षीय कोच मोहम्मद सुवालिहिन शेख ने अपने पिता से मिली विरासत को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि अपनी मेहनत और प्रशिक्षण से कई खिलाड़ियों को देश के लिए पदक जीतने लायक बनाया है.
निशानेबाजी के खेल में भारत का परचम लहराने वाले इस परिवार की नींव साल 1954 में पड़ी थी, जब मोहम्मद सुवालिहिन शेख के पिता स्वर्गीय मतीन साहब ने मेरठ में देश के पहले डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन की स्थापना की. पिता से मिली इस विरासत को 71 साल के कोच मोहद सुअलीन शेख के परिवार में तीन पीढ़ियों से जारी है. शूटिंग के जुनून ने न सिर्फ संभाला, बल्कि इसे एक वटवृक्ष बना दिया.
दादा ने 1954 में रखी थी मेरठ में डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन की नींव: 71 साल के कोच मोहम्मद सुवालिहिन शेख के परिवार में तीन पीढ़ियों से जारी शूटिंग के जुनून ने बेटी के जन्म से पहले ही दुआ मांगी थी कि उनकी बेटी निशानेबाज बने. उनकी यह दुआ कुबूल हुई और बेटी सानिया शेख ने 12 बोर शॉटगन स्कीट शूटिंग में वो मुकाम हासिल किया, जिस पर पूरे देश को नाज है. 9 बार की नेशनल चैंपियन, कॉमनवेल्थ खिलाड़ी और एशिया ओलंपिक क्वालीफायर्स में चौथा स्थान हासिल करने वाली सानिया को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार' से भी सम्मानित किया जा चुका है. वहीं, उनके बेटे ने भी यूथ गेम्स और इंटरनेशनल स्तर पर देश का नाम रोशन किया.
पोती और बेटी ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान: पिछले 50 सालों से शूटिंग रेंज में पसीना बहा रहे 71 साल के कोच मोहद सुअलीन शेख के परिवार में तीन पीढ़ियों से जारी है. शूटिंग के जुनून ने केवल अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना (आर्मी) और पुलिस के जवानों को भी ट्रेनिंग दी है. उनके तराशे हुए करीब 85 खिलाड़ी आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं. 71 वर्ष की उम्र में भी उनका जोश कम नहीं हुआ है. वे पिछले 20 सालों से 'ड्राई ट्रेनिंग' के जरिए एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रहे हैं, जिससे कारतूसों का खर्च कम हो सके और गरीब व मध्यम वर्ग के युवा भी इस महंगे खेल से जुड़ सकें.
जीत की भूख तो हर किसी में होती है, लेकिन 71 साल के कोच मोहम्मद सुवालिहिन शेख के परिवार में तीन पीढ़ियों से जारी है. शूटिंग के कोच का मानना है कि पहले हार को गले लगाना सीखो, तभी जीत कदम चूमेगी. तीन पीढ़ियों से निशानेबाजी की इस मशाल को जलाए रखने वाले इस परिवार को अब चौथी पीढ़ी के मैदान में उतरने का इंतजार है. वाकई, मेरठ का यह परिवार उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं.
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