वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा: डमी अभ्यर्थी चढ़ा पुलिस के हत्थे, 18 माह से था फरार
आरोपी जालौर के डूंगरी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता है. उस पर 5 हजार का इनाम घोषित था.
Published : December 20, 2025 at 3:54 PM IST
अजमेर: अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने 18 महीने से फरार एक व्याख्याता को गिरफ्तार किया है. उस पर आरपीएससी की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2022 में डमी के रूप में बैठने का आरोप है. उसने चार अभ्यर्थियों और अन्य के साथ षडयंत्र करके मूल प्रवेश पत्र पर छपी फोटो के स्थान पर कृत्रिम फोटो लगवाकर परीक्षा दी. इस फरार व्याख्याता पर 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था. अजमेर जिले की एक विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अभय कमांड सेंटर) गणेशाराम ने बताया कि 30 अप्रैल 2023 को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया था. इस लिखित परीक्षा में डमी परीक्षा देने के मामले में 5 अप्रैल 2024 को आरपीएससी की ओर से सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की गई. प्रकरण में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शेष आरोपियों की तलाश के लिए जिला स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था.
पढ़ें: अध्यापक भर्ती: परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना शिक्षक, एसओजी ने किया गिरफ्तार
5 हजार का इनाम था घोषित: एएसपी ने बताया कि इस प्रकरण में फरार आरोपी जालौर के चितलाना थाना क्षेत्र के जाटों की ढाणी शेसवा निवासी हुकमाराम जाट है. उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था. उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर को तकनीकी सूचना के आधार पर आरोपी हुकमाराम जाट को हिरासत में लिया गया. आरोपी जालौर के डूंगरी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता है. उन्होंने बताया कि प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धर-पकड़ अभियान जारी है.