RJD प्रत्याशी ने खुले मंच से तेजस्वी यादव को दी धमकी, मचा बवाल
कैमूर के राजद प्रत्याशी ने खुले मंच तेजस्वी को दी धमकी कहा रामगढ़ में मैं हारा तो...' पढ़ें खबर.
Published : November 7, 2025 at 1:01 PM IST
कैमूर-भभुआ: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर सरगर्मी तेज है. इसी बीच राजद खेमे से आ रही एक खबर ने राजद कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया है. दरअसल कैमूर के रामगढ़ विधानसभा से राजद प्रत्याशी अजीत सिंह ने खुले मंच से तेजस्वी यादव को धमकी दे डाली है.
राजद प्रत्याशी ने खुले मंच से दी तेजस्वी को धमकी : जी हां हम कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में राजद के प्रत्याशी ने अपने चुनावी खुली मंच से तेजस्वी को धमकी वाले लहजे में कह दिया कि 'रामगढ़ में जो चाल चला जा रहा है वो मैं समझ रहा हूं अगर रामगढ़ विधानसभा सीट से अजित सिंह चुनाव नहीं जीतते है तो बिहार में तेजस्वी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे यह मेरा दावा है.'
''रामगढ़ में जो चाल चल रही है, मैं समझ रहा हूं. अगर रामगढ़ विधानसभा सीट से अजित सिंह चुनाव नहीं जीतते हैं, तो बिहार में तेजस्वी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यह मेरा दावा है “- अजित सिंह, राजद प्रत्याशी
बयान से RJD में मची खलबली : राजद प्रत्याशी अजीत सिंह के इस बयान ने राजद में खलबली मचा दी है. खासकर कैमूर राजद के कार्यकर्ता अपने नेता तेजस्वी यादव को दिए गए इस धमकी को लेकर अजीत सिंह से नाराज है. अजीत सिंह को अपने दिए गए बयान के लिए माफी मांगने को कह रहे हैं. वहीं अजीत सिंह खुले मंच से कह रहे हैं कि हमें हारवाने की साजिश चल रही है, अगर हम हार गए तो बिहार में तेजस्वी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. हमारी इस बात को हल्के में ना लिया जाए.
सुधाकर सिंह के बड़े भाई पर भी निशाना : यही नहीं अजीत सिंह ने मंच पर बैठे बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के बड़े भाई होने के नाते भी अपने तेवर दिखाए. मामला रामगढ़ में यादव समुदाय के बीच अजित सिंह के प्रति समर्थन की आयी कमी की वजह से है. बताया जाता है कि रामगढ़ में यादव समाज अजित सिंह के बदले बसपा सतीश यादव उर्फ पिंटू सिंह को समर्थन में जुटे है जिसके बाद मामला भड़का है, उधर उनके भाषण से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई.
राजद कार्यकर्ताओं ने की माफी की मांग : राजद कार्यकर्ता रामगढ़ प्रत्याशी के इस बयान को लेकर भड़के हुए है कि चुनावी मंच से इस तरह की धमकी शोभनीय नहीं है. इस मामले को लेकर राजद में भारी बवाल है. कार्यकर्ता रामगढ़ में उनका विरोध कर ऐसे प्रत्याशी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.
तेजप्रताप के बाद तेजस्वी को मिली दूसरी चुनौती : इस बयान ने राजद के भीतर हड़कंप मचा दिया है, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के सगे बड़े भाई तेजप्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वहीं अब राजद के ही प्रत्याशी द्वारा तेजस्वी को खुले मंच से धमकी देना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि राजद में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है.
