वकील और महिला ने एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप, मामला दर्ज

बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक वकील को बंधक बनाकर जूतों की माला पहनाने का मामला चर्चा में है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस घटना को लेकर पीड़ित वकील ने एक महिला और उसके पति सहित कुछ अन्य लोगों पर ब्लैकमेलिंग, हनीट्रैप व बंधक बनाने के आरोप लगाए हैं.

घटना जिले के चोहटन थाना क्षेत्र में 17 जनवरी की रात की बताई जा रही है. वकील ने थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया है, वहीं महिला ने भी वकील पर दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि वकील ने एक महिला सहित अन्य के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया है. रिपोर्ट में बताया कि 7-8 महीने पहले महिला एक मामले की पैरवी कराने के लिए आई थी और 10 हजार रुपए फीस तय हुई थी.

