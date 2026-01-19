ETV Bharat / state

वकील और महिला ने एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप, मामला दर्ज

बाड़मेर में वकील को जूतों की माला पहनाकर बंधक बनाने का वीडियो सामने आया.

lawyer video viral
चौहटन पुलिस थाना (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 19, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक वकील को बंधक बनाकर जूतों की माला पहनाने का मामला चर्चा में है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस घटना को लेकर पीड़ित वकील ने एक महिला और उसके पति सहित कुछ अन्य लोगों पर ब्लैकमेलिंग, हनीट्रैप व बंधक बनाने के आरोप लगाए हैं.

घटना जिले के चोहटन थाना क्षेत्र में 17 जनवरी की रात की बताई जा रही है. वकील ने थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया है, वहीं महिला ने भी वकील पर दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि वकील ने एक महिला सहित अन्य के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया है. रिपोर्ट में बताया कि 7-8 महीने पहले महिला एक मामले की पैरवी कराने के लिए आई थी और 10 हजार रुपए फीस तय हुई थी.

पढ़ें: शर्मनाक ! 5वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी का सिर मुंडवाकर पहनाई जूतों की माला

बाद में फीस को लेकर दोनों के बीच असहमति हुई. आरोप है कि महिला ने 1 लाख 90 हजार रुपए ऐंठ लिए. इस बीच 17-18 जनवरी की रात को महिला ने उन्हें अपने घर बुलाकर फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग की. इस संबंध में वकील की ओर से महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.

एएसपी आर्य ने बताया कि महिला ने भी वकील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि लगभग 7 महीने पहले मुकदमे की पैरवी के लिए वकील के पास गई थी. इस दौरान वकील ने झांसा देकर 2-3 बार दुष्कर्म किया. एएसपी ने बताया कि पुलिस ने दोनों रिपोर्टों के आधार पर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

TAGGED:

BARMER ADVOCATE
HENEY TRAP CASE
CROSS CASE REGISTERED
CASE OF BLACKMAIL IN BARMER
LAWYER VIDEO VIRAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.