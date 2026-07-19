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बाड़मेर में घर में संचालित फैक्ट्री पर दबिश, मिलावट के संदेह में भारी मात्रा में घी और तेल बरामद

पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई. पुलिस ने फैक्ट्री से दस्तावेज भी किए जब्त.

Raid on home-based factory
घर में संचालित फैक्ट्री पर दबिश (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 2:55 PM IST

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बाड़मेर: जिले में रविवार को पुलिस की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक घर में संचालित फैक्ट्री पर दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में घी और तेल बरामद किया. स्वास्थ्य टीम ने नमूने लेकर जांच पड़ताल शुरू की. माल डेढ़ क्विंटल से अधिक था, घी में मिलावट का संदेह है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि डीएसटी पुलिस को रिंग रोड के बाड़मेर आगोर क्षेत्र में एक घर में घी तैयार करने की सूचना मिली. घी में मिलावट का संदेह था. इस पर सदर थानाधिकारी की मौजूदगी में मौके पर पहुंच कर कार्रवाई शुरू की. राजेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि लगभग 870 किलो तैयार घी, पाम ऑयल 210 किलो, सोयाबीन 350 किलो, रिफाइन सोयाबीन 240 किलो, वनस्पति 360 एवं अन्य ब्रांड का 75 किलो सहित अन्य सामान बरामद हुआ. घी में मिलावट का संदेह है. जीएसटी नंबर और लाइसेंस आदि दस्तावेज भी मिले हैं.

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जांच शुरू की: खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नमूने लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग टीम मामले की जांच कर रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घी और तेल के नमूने लेकर जांच शुरू की. रविवार की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है.

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