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दिवाली की छुट्टियों में पर्यटकों से उदयपुर रहा गुलजार, 50 हजार से ज्यादा सैलानी घूमे लेक सिटी में

उदयपुरः दीपावली की छुट्टियों में झीलों की नगरी उदयपुर पर्यटन के रंग में रंगी नजर आई. शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इन दिनों सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है. सिटी पैलेस, जगदीश मंदिर, ओल्ड सिटी, फतहसागर झील, सहेलियों की बाड़ी और सज्जनगढ़ सहित प्रमुख दर्शनीय स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं. गुजरात के साथ दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य शहरों से बड़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर पहुंच रहे हैं.

पर्यटन विभाग के अनुसार दीपावली वीकेंड पर ही 50 हजार से अधिक पर्यटक उदयपुर पहुंचे हैं. पर्यटकों की बढ़ती संख्या का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले रास्तों पर दिनभर वाहनों की कतारें और जाम की स्थिति बनी रही.

उदयपुर में बढ़ी पर्यटकों की संख्याः पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना के अनुसार बेहतर रेल और हवाई कनेक्टिविटी के साथ दीपावली की लंबी छुट्टियों ने उदयपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ाई है. नवंबर की शुरुआत में सहेलियों की बाड़ी में प्रतिदिन औसतन 2800 से 3900 पर्यटक पहुंच रहे थे, लेकिन दीपावली के आसपास यह आंकड़ा तीन गुना तक पहुंच गया.

सहेलियों की बाड़ी में 12 दिन में 54,473 पर्यटकः सहेलियों की बाड़ी पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरी है. यहां 9 नवंबर को 5834, 10 नवंबर को 8172, 11 नवंबर को 9257 और 12 नवंबर को रिकॉर्ड 10,154 पर्यटक पहुंचे. लगातार बढ़ती संख्या के चलते पिछले 12 दिनों में यहां कुल 54,473 पर्यटकों ने भ्रमण किया. उद्यान की खूबसूरती, ऐतिहासिक फव्वारे और हरियाली पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं.

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सज्जनगढ़ सेंचुरी और बायो पार्क में भी उमड़ी भीड़ः सज्जनगढ़ क्षेत्र में भी पर्यटकों की अच्छी आवाजाही रही. 1 से 13 नवंबर के बीच सज्जनगढ़ सेंचुरी में कुल 26,244 पर्यटक पहुंचे. इनमें 25,544 भारतीय, 524 विदेशी और 176 विद्यार्थी शामिल हैं. वहीं, सज्जनगढ़ बायो पार्क में इसी अवधि में 11,255 आगंतुक पहुंचे. इनमें 7605 भारतीय, 3636 विद्यार्थी और 14 विदेशी पर्यटक शामिल हैं. इस तरह दोनों स्थलों पर कुल 37,499 आगंतुकों ने भ्रमण किया.

नए साल और कुंभलगढ़ फेस्टिवल से बढ़ेगी रौनकः होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के अनुसार उदयपुर में पर्यटन का अच्छा माहौल बना हुआ है. शहर की खूबसूरती, सुहावना मौसम और बेहतर कनेक्टिविटी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है. आने वाले दिनों में शिल्पग्राम उत्सव, नए साल के जश्न और कुंभलगढ़ फेस्टिवल के दौरान भी पर्यटकों की अच्छी आवक रहने की उम्मीद है. पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार इस बार सीजन में पर्यटकों की संख्या और पर्यटन गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.