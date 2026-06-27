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तबादलों का मौसम: मंत्रीजी के ऑफिस में कतारें, दिलावर बोले-एक भी स्वस्थ व्यक्ति ने नहीं दी अर्जी

कोटा में शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानांतरण की इच्छुक कर्मचारी.

Submitting a transfer application to Minister Dilawar
मंत्री दिलावर को ट्रांसफर के लिए आवेदन देते हुए (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 2:03 PM IST

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कोटा: राज्य सरकार के स्थानांतरण से रोक हटाने के बाद ट्रांसफर सीजन शुरू हो गया. राज्य कर्मचारियों एवं उनके रिश्तेदारों की मंत्रियों के घरों पर लंबी कतार दिख रही है. ऐसी ही कतार शनिवार को कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के रामचरण सर्कल स्थित कार्यालय पर दिखी, जहां बड़ी संख्या में स्थानांतरण के इच्छुक कर्मचारी पहुंचे. अधिकांश शिक्षा विभाग से जुड़े टीचर्स या कर्मचारी थे, जिनकी लंबी कतार देखने को मिली.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से कहा कि स्थानांतरण के इच्छुक लोग आ रहे हैं. कुछ लोग अपने आप को बीमार बता रहे हैं. कुछ मां-बाप, पत्नी या बच्चों को बीमार बता रहे हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि वे स्वस्थ हैं और उनका स्थानांतरण कर दीजिए. जो लोग लंबे समय से दूर ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें राहत देने की कोशिश की जाएगी.

मंत्री मदन दिलावर बोले... (ETV Bharat Kota)

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स्टूडेंट सर्वोपरि: मंत्री दिलावर ने कहा कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं. हाल में काउंसलिंग के जरिए फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल्स पदस्थापित किया है और प्रमोशन भी इनके हुए हैं, इनको भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. जिनके स्थानांतरण डेढ़ से दो साल में साल पहले हुए थे, उन्हें भी कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. शेष सभी तरह के ट्रांसफर किए जाएंगे. हालांकि इसमें ध्यान रखेंगे कि बच्चों का पढ़ाई खराब नहीं हो, स्टूडेंट को सर्वोपरि मानकर ही स्थानांतरण किया जाएगा.

बारिश में जर्जर स्कूलों के लिए निर्देश: दिलावर ने कहा कि बारिश का सीजन आने वाला है. पहले स्कूलों में काफी हादसे हुए. इस बार स्कूलों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं. इनमें छतों की पूरी तरह से सफाई होनी चाहिए, वहां पानी जमा नहीं होना चाहिए. स्कूल के आसपास भी पानी नहीं भरना चाहिए, ताकि नींव में पानी जाकर बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा दें. पहले से ही स्कूलों को जर्जर घोषित किया है. वहां क्लासेस लगाने की साफ मनाही है. स्कूल बिल्डिंगों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं. स्कूलों को कहा कि जो जर्जर घोषित है, उनमें बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए. पूरी तरह से जर्जर हो चुके भवनों को जमीदोंज कराया जा रहा है. स्कूलों में प्रबंधन को निर्देश दिए कि नजदीकी अस्पताल के कांटेक्ट नंबर संभल के रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल किसी भी टीचर या बच्चे को अस्पताल ले जाया जा सके.

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दोषी को बख्शेंगे नहीं: कोटा में मनीष शर्मा नामक युवक के पास धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले वीडियो मिलने एवं विश्व हिंदू परिषद के धर्मांतरण के आरोप पर मंत्री बोले, पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है. दोषी मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. किसी को बक्शा नहीं जाएगा. पाकिस्तान से तार जोड़ने की भी बात सामने आ रही है, इस मामले में भी पूरी जांच की जा रही है. दिलावर ने कहा कि हिंदू या मुस्लिम धर्म से कोई मतलब नहीं होता, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति देश का दुश्मन होता है.

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