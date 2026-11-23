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उधम सिंह नगर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 36 दारोगाओं के तबादले, 6 महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल

एसएसपी ऑफिस ( Etv Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने जिले में तैनात 36 उपनिरीक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं. जारी सूची में 30 पुरुष उपनिरीक्षक और छह महिला उपनिरीक्षक शामिल हैं.

उधम सिंह नगर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: तबादला सूची के तहत रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, जसपुर, पंतनगर और दिनेशपुर समेत विभिन्न कोतवालियों एवं थानों में तैनात दारोगाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. कई चौकी प्रभारियों को भी इधर से उधर किया गया है. वहीं कुछ अधिकारियों को पुलिस कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनाती दी गई है.