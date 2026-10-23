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बूंदी जिला परिषद: आखिरी दिन मैदान में उतरे दिग्गजों के परिजन...जानिए ब्योरा

बूंदी में शुक्रवार को नामांकन करने आए प्रत्याशी एवं समर्थक ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: पंचायतीराज चुनाव 2026 के तृतीय चरण में तालेड़ा पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन कई दिग्गजों के परिजन मैदान में उतरे. किसी ने बेटे तो किसी ने पत्नी को प्रत्याशी बनाकर राजनीतिक ताकत दिखाई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सहायक के परिवार से भी पहली बार महिला प्रत्याशी मैदान में उतरीं. नामांकन के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट में सुबह से प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ रही. जिला परिषद की 27 सीटों के लिए दोपहर तक 100 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए.

भाजपा चुनाव प्रभारी महेश विजय ने कलेक्ट्रेट में मीडिया के सामने दावा किया, जिला परिषद में हमारा बोर्ड बनेगा. पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे ने एक दिन पहले ही पर्चा भर दिया. इधर, सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद रामनारायण मीणा के बेटे शिव मीणा ने वार्ड 17 से पर्चा भरा. हिंडौली विधायक अशोक चांदना के निजी सहायक प्रहलाद यादव मौजूद थे. चांदना के रामनारायण मीणा के बेटे को चुनावी मैदान में उतारना कांग्रेस की स्थानीय रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है.