बूंदी जिला परिषद: आखिरी दिन मैदान में उतरे दिग्गजों के परिजन...जानिए ब्योरा
जिला परिषद की 27 सीटों के लिए दोपहर तक 100 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए.
Published : October 23, 2026 at 8:10 PM IST
बूंदी: पंचायतीराज चुनाव 2026 के तृतीय चरण में तालेड़ा पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन कई दिग्गजों के परिजन मैदान में उतरे. किसी ने बेटे तो किसी ने पत्नी को प्रत्याशी बनाकर राजनीतिक ताकत दिखाई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सहायक के परिवार से भी पहली बार महिला प्रत्याशी मैदान में उतरीं. नामांकन के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट में सुबह से प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ रही. जिला परिषद की 27 सीटों के लिए दोपहर तक 100 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए.
भाजपा चुनाव प्रभारी महेश विजय ने कलेक्ट्रेट में मीडिया के सामने दावा किया, जिला परिषद में हमारा बोर्ड बनेगा. पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे ने एक दिन पहले ही पर्चा भर दिया. इधर, सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद रामनारायण मीणा के बेटे शिव मीणा ने वार्ड 17 से पर्चा भरा. हिंडौली विधायक अशोक चांदना के निजी सहायक प्रहलाद यादव मौजूद थे. चांदना के रामनारायण मीणा के बेटे को चुनावी मैदान में उतारना कांग्रेस की स्थानीय रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
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स्पीकर बिरला के पीए की पुत्रवधू की चुनावी एंट्री: जिला परिषद के वार्ड 11 से सोनिया कहार ने नामांकन दाखिल किया. सोनिया कहार समाज के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सहायक हरिनंदन कहार की पुत्रवधू हैं. सोनिया शुक्रवार को पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं और पर्चा दाखिल किया.
भाजपा जिलाध्यक्ष की पत्नी भी उतरीं: जिला परिषद के वार्ड 24 से भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा की पत्नी और पूर्व उप जिला प्रमुख आशा मीणा ने नामांकन दाखिल किया. आशा 2005 से 2010 तक जिला परिषद सदस्य और 2010 से 2015 तक बूंदी की उप जिला प्रमुख रही हैं. वर्ष 2005 में जिला प्रमुख पद की अनुसूचित जनजाति सीट के लिए उन्हें भाजपा का सिंबल दिया था.
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सिंबल जमा कराए: जिला परिषद के वार्ड 22 से ओम धगाल ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा. धगाल एबीवीपी, भाजयुमो और पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं. जिला परिषद चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अंतिम दिन अपने समर्थित प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न संबंधी दस्तावेज जमा कराए.
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