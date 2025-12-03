ETV Bharat / state

माउंट आबू में पहुंची कड़ाके की सर्दी, झीलों पर छाया प्रवासी पक्षियों का राज

सिरोही: पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी अब अपने चरम पर है. दिसंबर की ठिठुरन ने पूरी वादी को अपनी आगोश में ले लिया है. न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. सर्द मौसम के बीच वाहनों के शीशों, घास और झील किनारों पर ओस जमने लगी. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है.

सर्दी के बीच नक्की झील का नजारा बेहद मनमोहक रहा. सुबह की हल्की धूप से पहले ही झील के चारों ओर प्रवासी पक्षियों का मेला-सा लग गया. माउंट आबू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डीएफओ शुभम् जैन ने बताया कि माउंट आबू में सर्दी बढ़ने के साथ जलाशयों पर प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है. नक्की झील, मिनी नक्की झील, अपर कोदरा डैम, ओरिया तालाब, कीरोड़ी ध्वज डैम, चंदेला डैम, बागेरी डैम और चोरबाव डैम प्रमुख ठिकाने हैं. इस समय यहां ग्रेट कॉर्मोरेंट, ग्रे हेरॉन, लिटिल एग्रेट, इंडियन पोंड हेरॉन, कॉमन कूट और रेड वॉटल्ड लैपविंग जैसी प्रजातियां देखी जा रही हैं. जैन ने पर्यटकों से आग्रह किया कि वे पक्षियों के बहुत पास न जाएं और शोर-शराबा न करें, ताकि प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित और शांत वातावरण मिल सके.