ETV Bharat / state

माउंट आबू में पहुंची कड़ाके की सर्दी, झीलों पर छाया प्रवासी पक्षियों का राज

नक्की झील के अलावा अपर कोदरा डैम, ओरिया तालाब, मिनी नक्की झील और चोरबाव डैम पर भी प्रवासी पक्षियों की चहल-पहल बढ़ रही है.

Migratory birds in Mount Abu
माउंट आबू पहुंचे प्रवासी पक्षी. (Photo Courtesy: Forest Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरोही: पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी अब अपने चरम पर है. दिसंबर की ठिठुरन ने पूरी वादी को अपनी आगोश में ले लिया है. न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. सर्द मौसम के बीच वाहनों के शीशों, घास और झील किनारों पर ओस जमने लगी. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है.

सर्दी के बीच नक्की झील का नजारा बेहद मनमोहक रहा. सुबह की हल्की धूप से पहले ही झील के चारों ओर प्रवासी पक्षियों का मेला-सा लग गया. माउंट आबू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डीएफओ शुभम् जैन ने बताया कि माउंट आबू में सर्दी बढ़ने के साथ जलाशयों पर प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है. नक्की झील, मिनी नक्की झील, अपर कोदरा डैम, ओरिया तालाब, कीरोड़ी ध्वज डैम, चंदेला डैम, बागेरी डैम और चोरबाव डैम प्रमुख ठिकाने हैं. इस समय यहां ग्रेट कॉर्मोरेंट, ग्रे हेरॉन, लिटिल एग्रेट, इंडियन पोंड हेरॉन, कॉमन कूट और रेड वॉटल्ड लैपविंग जैसी प्रजातियां देखी जा रही हैं. जैन ने पर्यटकों से आग्रह किया कि वे पक्षियों के बहुत पास न जाएं और शोर-शराबा न करें, ताकि प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित और शांत वातावरण मिल सके.

पढ़ें: सांभर में प्रवासी पक्षियों की 'रहस्यमयी मौत', 10 टीमों ने शुरू की जांच

अन्य जलाशयों पर भी प्रवासी पक्षियों का डेरा: नक्की झील के अलावा अपर कोदरा डैम, ओरिया तालाब, मिनी नक्की झील, कीरोड़ी ध्वज डैम, चंदेला डैम, बागेरी डैम और चोरबाव डैम पर भी प्रवासी पक्षियों की चहल-पहल तेजी से बढ़ रही है. सर्दी बढ़ने के साथ इन जलाशयों पर पक्षियों की आवाजाही और ज्यादा देखने को मिल रही है. पर्यटक इस अनूठे नजारे को बेहद पसंद कर रहे हैं.

TAGGED:

MOUNT ABU HILL STATION
NAKKI LAKE
MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY
MIGRATORY BIRDS IN MOUNT ABU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.