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झारखंड में होगी डॉक्टरों की बहाली: सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की तैयारी तेज

स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों की कमी दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी उद्देश्य से 306 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और 200 मेडिकल ऑफिसरों सहित कुल 506 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत से 1,200 डॉक्टरों को झारखंड लाने की दिशा में भी पहल की जा रही है.