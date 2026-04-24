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बगलामुखी जयंती पर बनखंडी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, झंडा रस्म के साथ तीन दिवसीय मेला शुरू

बगलामुखी जयंती पर बनखंडी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी रही. मां बगलामुखी के दरबार में विशेष पूजा-अर्चना की गई.

बनखंडी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब
बनखंडी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 10:20 PM IST

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कांगड़ा: बगलामुखी सिद्ध पीठ बनखंडी में मां बगलामुखी जयंती का शुभारंभ गुरुवार को पारंपरिक झंडा रस्म के साथ विधिवत रूप से किया गया. इसी के साथ ही 23 से 25 अप्रैल तक चलने वाले इस तीन दिवसीय मेला पर्व का शुभारंभ हो गया. माता श्री बगलामुखी जयंती के अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. सुबह 4 बजे से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं और दिनभर हजारों भक्तों ने मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इस मौके पर मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया, जिससे पूरा परिसर भक्ति भाव से सराबोर नजर आया.

मंदिर के मुख्य प्रबंधक महंत रजत गिरी, माता राज कुमारी और सहायक अरुण गोस्वामी सहित उनके परिवारजनों ने झंडा रस्म संपन्न करवाई. इसके बाद सभी ने मां बगलामुखी के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया और क्षेत्र में सुख-शांति व समृद्धि की कामना की. इस अवसर पर महंत रजत गिरी ने अपने पूर्वज महंत देवीदास गिरी की समाधि सहित अन्य पूर्वजों की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित कर तीन दिवसीय आयोजन को सफल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की प्रार्थना की. मुख्य आचार्य दिनेश रतन एवं मुख्य आचार्य विपिन शास्त्री सहित अन्य ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा-अर्चना करवाई.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हवन-पूजन का विशेष महत्व है. श्रद्धालु मानते हैं कि माता की आराधना से कष्टों का निवारण होता है और शत्रु भय से मुक्ति मिलती है. देवी बगलामुखी को दस महाविद्याओं में आठवीं महाविद्या माना जाता है, जिन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है. उनकी उपासना वाकसिद्धि, वाद-विवाद में विजय और शत्रुनाश के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है. यहां माता को पीतांबरा स्वरूप में पूजा जाता है, इसलिए भक्त भी पीले वस्त्र धारण कर पहुंचे. पूजा में पीले फूल, प्रसाद और मौली का विशेष उपयोग किया गया.

पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में रावण माता बगलामुखी का उपासक था. वहीं, भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए माता की आराधना की थी. मान्यता है कि माता की कृपा से जीवन में विजय और समृद्धि प्राप्त होती है. इतिहास के अनुसार यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और पांडव ने अज्ञातवास के दौरान इसकी स्थापना की थी. मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन शिवालय में श्रद्धालु माता के दर्शन के बाद शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना करते हैं.

आचार्य दिनेश रतन ने बताया, 'बगलामुखी जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर आज पूरी रात श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा.प्रातः 5 बजे विशेष आरती का आयोजन किया गया. 336 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण और शंखध्वनि के साथ मां बगलामुखी का आह्वान किया गया. इसके बाद मंदिर प्रांगण में कन्या पूजन और भव्य महादिव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया'.

पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए. मंदिर प्रशासन द्वारा पार्किंग के लिए अलग-अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिससे यातायात सुचारू बना रहे. इसके अलावा पार्किंग नंबर 4 में करीब 50 से अधिक लंगरों की व्यवस्था की गई है, जहां श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार के भोग और प्रसाद उपलब्ध रहेंगे. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सेवाधारियों का सहयोग करें और निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़े करें, ताकि मेले का आयोजन व्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.

बगलामुखी जयंती मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. डीएसपी देहरा शुमायला चौधरी ने बताया, 'पूरे सुरक्षा प्लान को तीन मुख्य सेक्टर ट्रैफिक, पार्किंग और टेंपल कॉम्प्लेक्स/दर्शन एरिया में विभाजित किया गया है. ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. ट्रैफिक सेक्टर में देहरा पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों की करीब 50 सदस्यीय टीम तैनात की गई है. अलग-अलग ड्यूटी पॉइंट्स पर शिफ्ट के आधार पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है'.

उन्होंने बताया कि मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं. भारी वाहनों को रानीताल चौक से ज्वालामुखी की ओर डायवर्ट किया जाएगा. जबकि हनुमान चौक से भी ट्रैफिक मोड़ा जाएगा। पितांबरा होटल के सामने वाली सड़क को वन-वे किया गया है. पार्किंग सेक्टर के तहत कांगड़ा की ओर से आने वाले वाहन गेट नंबर-4 की पार्किंग में खड़े किए जाएंगे. जबकि देहरा की ओर से आने वाले वाहनों के लिए पितांबरा होटल के सामने पार्किंग तय की गई है. भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए गए हैं.

डीएसपी ने बताया टेंपल कॉम्प्लेक्स और दर्शन एरिया में एंट्री गेट नंबर-1 और एग्जिट गेट नंबर-3 से होगी, जिससे लाइन व्यवस्था बनी रहे. पूरे क्षेत्र की 24 घंटे सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी. एंट्री प्वाइंट्स पर एचएचएमडी और डीएफएमडी के जरिए सघन चेकिंग की जाएगी. गेट नंबर-2 के पास कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. किसी भी प्रकार की सहायता के लिए श्रद्धालु वहां संपर्क कर सकते हैं या 112 पर कॉल कर सकते हैं.

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