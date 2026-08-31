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कोटा नगर निगम: ​टिकट का नहीं आया फोन, निर्दलीय के रूप में भरे पर्चे...बागी भी मैदान में

कोटा नगर निगम में पर्चा दाखिल करते पहुंचे प्रत्याशी ( ETV Bharat Kota )