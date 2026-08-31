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कोटा नगर निगम: ​टिकट का नहीं आया फोन, निर्दलीय के रूप में भरे पर्चे...बागी भी मैदान में

कई ऐसे पार्षद भी हैं, जिनके पति या पत्नी, बेटे या अन्य परिजन को मौका दिया गया है.

Candidates arrived at the Kota Municipal Corporation to file their nomination papers.
कोटा नगर निगम में पर्चा दाखिल करते पहुंचे प्रत्याशी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
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कोटा: कोटा नगर निगम चुनाव में आज नामांकन का अंतिम दिन है. आखिरी दोपहर 1:00 बजे तक 300 से ज्यादा नामांकन दाखिल हो चुके. भाजपा के अधिकृत अधिकांश प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए जबकि कांग्रेस से कुछ प्रत्याशी पहुंचे हैं. अभी दोनों दलों की सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन कैंडिडेट्स को सीधा फोन कर नामांकन दाखिल करने को कहा गया.

सुबह से कलेक्ट्रेट परिसर में गहमागहमी रही. फॉर्म भरने वाले लोगों में पूर्व उपमहापौर योगेंद्र खींची, कैथून नगर पालिका के अध्यक्ष आईना महक, नगर पालिका उपाध्यक्ष हरिओम पुरी, कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन ने भी नामांकन दाखिल किया है. इसके अलावा बड़ी संख्या में बागी भी उतर गए. कुछ वार्ड में क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं आए, लेकिन कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म भर दिए. फोन नहीं आने पर निर्दलीय और पार्टी की तरफ से भी नामांकन दाखिल किए हैं. कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास फोन नहीं आया, लेकिन उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया.

कोटा नगर निगम चुनाव (ETV Bharat Kota)

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पूर्व पार्षदों को मौका, निर्दलीय जीते थे, अब पार्टी ने अधिकृत: भाजपा के युवा नेता अजय चौधरी ने अपनी पत्नी वंदना चौधरी को मैदान में निर्दलीय उतार दिया. जिन वार्डों में क्लियर नहीं हुआ, वहां निर्दलीय और पार्टी के अधिक प्रत्याशी के रूप में भी नामांकन दाखिल किए. कांग्रेस और भाजपा ने करीब 30 से ज्यादा पूर्व पार्षदों को मौका दिया. विवेक राजवंशी, गोपाल राम मंडा, आईना महक, जितेंद्र सिंह, देवेंद्र शर्मा, अमरनाथ शर्मा, फरीदुद्दीन (सोनू) कुरैशी, लव शर्मा, प्रमिला वर्मा, चेतना माथुर, योगेंद्र खींची, नंदकिशोर, शालिनी गौतम, अनुराग गौतम, सपना बुर्ट, पुष्पा चौधरी, अनूप कुमार, राममूर्ति वर्मा, लोकेश सुमन, फैजल बैग, कुलदीप प्रजापति, मोहम्मद व मोहम्मद यूनुस शामिल हैं.

25 पार्षद फिर मैदान में: निगम में लगातार तीन से चार और पांच बार तक भी पार्षद रहे कैंडीडेट्स भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं. साल 2020 में जीते हुए करीब 25 से ज्यादा पार्षद भी इस बार चुनावी मैदान में है. इन सभी को अधिकृत प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है. इनमें सुनील गौतम, राकेश सुमन पुटरा व आरडी वर्मा सहित अन्य को पार्टियों ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है.

रिश्तेदार को मौका: कई ऐसे पार्षद भी हैं, जिनके पति या पत्नी, बेटे या अन्य परिजन को मौका दिया गया है. इनमें स्टेशन इलाके में निशा गौतम की जगह पति विनोद गौतम को मैदान में उतारा है. इसी तरह से प्रतिभा गौतम के जगह उनके पति कैलाश गौतम हैं. भाजपा पार्षद दीप कंवर खटाना की तरह उनके जेठ ओम खटाना को मौका दिया है.

Candidate with his supporters
अपने समर्थकों के साथ प्रत्याशी (ETV Bharat Kota)

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एरिया बढ़ गया, वार्ड घटे: कोटा नगर निगम में पहले 150 वार्ड कोटा दक्षिण और उत्तर नगर निगम में थे. अब इनको मर्ज कर एक निगम बना दिया. उसमें कैथून नगर पालिका को भी जोड़ दिया, जहां 25 वार्ड थे. ऐसे में पहले जहां 175 पार्षद चुने जाते थे, उनकी जगह अब केवल 100 ही चुने जाने हैं. इसीलिए नेता यहां बढ़ गए और प्रत्याशी भी ज्यादा मैदान में उतर रहे हैं. इसीलिए कई नेता जो चुनाव लड़ना चाहते थे, वे निर्दलीय मैदान में उतरे हैं.

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