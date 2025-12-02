ETV Bharat / state

IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया यात्रियों से नकदी उड़ाने वाला बड़ा गिरोह, महाराष्ट्र में वांछित 5 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेन यात्रियों के लगेज से कीमती सामान चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह के पांच सदस्यों को IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है.

यात्रियों से सोना-नकदी उड़ाने वाला बड़ा गिरोह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025 at 3:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक सुविचारित ऑपरेशन में ट्रेन यात्रियों के लगेज से कीमती सामान चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह के पांच सदस्यों को IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी महाराष्ट्र के मिराज रेलवे स्टेशन में दर्ज दस लाख रुपये के आभूषण चोरी के मामले में वांछित थे.

डीसीपी संजीव यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच को 30 नवंबर को सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य गोवा से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट से IGI एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं. तत्परता दिखाते हुए टीम ने एयरपोर्ट पर निगरानी तेज की और यात्रियों की भीड़ के बीच से इन पांचों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हवा सिंह, अमित कुमार, कुलदीप, अजय और मोनू के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 32 से 65 वर्ष के बीच है और सभी हरियाणा के जींद और भिवानी जिलों के रहने वाले हैं. ये आरोपी पहले भी कई राज्यों में इसी तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बने हुए थे.

पूरे गिरोह की कार्यशैली बेहद संगठित पाई गई. जांच में खुलासा हुआ कि ये आरोपी AC कोचों और लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले ऐसे यात्रियों को निशाना बनाते थे, जो सक्षम दिखते हों और जिनके पास महंगे आभूषण या कीमती सामान होने की संभावना हो. सफर के दौरान ये कुछ देर तक यात्रियों पर नजर रखते, उनकी आदतों और लगेज रखने के तरीके को बारीकी से पढ़ते और मौका मिलते ही बैग की जिप को बेहद सफाई से खोलकर सोना, चांदी या नकदी निकाल लेते थे. कई बार एक आरोपी यात्री से बातचीत में उलझाता, जबकि दूसरा सामान पर हाथ साफ कर देता और अगले स्टेशन पर उतरकर भीड़ में गायब हो जाता. चोरी के माल को ये दिल्ली और हरियाणा में बेच देते थे, जिससे इनका नेटवर्क लगातार सक्रिय रहता था.

गिरफ्तारी के बाद तलाशी में 177 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए, जिन्हें आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ट्रेन यात्रियों के बैग से चोरी किए गए थे. पूछताछ के दौरान चार आरोपियों ने महाराष्ट्र में दर्ज आभूषण चोरी के मामले में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने संबंधित पुलिस को उनकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है.

