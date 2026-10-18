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शारदीय नवरात्र 2026: बाड़ी में मां राजेश्वरी कैलादेवी मंदिर एवं विराटनगर की अंबिका शक्तिपीठ में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

मां राजेश्वरी कैलादेवी मंदिर में श्रद्धालु ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर/विराटनगर: शारदीय नवरात्र में धौलपुर जिले के बाड़ी शहर व आसपास माता रानी की उपासना और आराधना का दौर जारी है. नवरात्र में श्रद्धालु माता के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलकामना करते रहे हैं. नवरात्र में बाड़ी शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल मां राजेश्वरी कैलादेवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज रहा है. क्षेत्र में भक्तिमय माहौल है. उधर, कोटपूतली-बहरोड़ जिले के विराटनगर की अरावली की पहाड़ियों के मध्य 51 शक्तिपीठों में 41 वी अंबिका शक्तिपीठ को स्थानीय जनता माता मनसा धाम के रूप में पूजती हैं. यहां भी नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं.