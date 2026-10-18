शारदीय नवरात्र 2026: बाड़ी में मां राजेश्वरी कैलादेवी मंदिर एवं विराटनगर की अंबिका शक्तिपीठ में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब
अष्टमी पर महागौरी की पूजा-अर्चना को पहुंचे श्रद्धालु.बाड़ी और विराटनगर क्षेत्र में भक्तिमय माहौल.
Published : October 18, 2026 at 2:20 PM IST
धौलपुर/विराटनगर: शारदीय नवरात्र में धौलपुर जिले के बाड़ी शहर व आसपास माता रानी की उपासना और आराधना का दौर जारी है. नवरात्र में श्रद्धालु माता के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलकामना करते रहे हैं. नवरात्र में बाड़ी शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल मां राजेश्वरी कैलादेवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज रहा है. क्षेत्र में भक्तिमय माहौल है. उधर, कोटपूतली-बहरोड़ जिले के विराटनगर की अरावली की पहाड़ियों के मध्य 51 शक्तिपीठों में 41 वी अंबिका शक्तिपीठ को स्थानीय जनता माता मनसा धाम के रूप में पूजती हैं. यहां भी नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं.
बाड़ी के मां राजेश्वरी कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी हरिशंकर मंगल ने बताया कि नवरात्र के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. भक्त पूरे श्रद्धाभाव से पूजा-अर्चना कर रहे हैं. मंदिर में माता की 108 परिक्रमा लगाने के लिए भी युवा पहुंच रहे हैं. नवरात्र के चलते मंदिर में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल है.
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महागौरी स्वरूप की पूजा: नवरात्र के आठवें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा-अर्चना की गई. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां महागौरी की आराधना करने से भक्तों को सुख-शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है. इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. मंदिर में सुबह से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता रानी के समक्ष अपनी मनोकामनाएं रख रहे हैं.
108 परिक्रमा लगाने पहुंच रहे युवा: मां राजेश्वरी कैलादेवी मंदिर में नवरात्र में युवाओं में विशेष उत्साह दिख रहा है. बड़ी संख्या में युवा माता के दरबार में 108 परिक्रमा लगाने पहुंचे. श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और भक्ति के चलते मंदिर परिसर में दिन भर धार्मिक गतिविधियां चली.
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अष्टमी को लेकर उत्साह: अष्टमी पर्व को लेकर भी श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. अष्टमी तिथि दोपहर से प्रारंभ हुई, जो सोमवार को भी रहेगी. ऐसे में मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है.
51 शक्तिपीठों में 41वीं अंबिका शक्तिपीठ में मनसा माता की पूजा: विराटनगर क्षेत्र के पापड़ी गांव की छोटी पहाड़ी के शिखर पर है. यह स्थान अरावली की पहाड़ियों के मध्य हरियाली से आच्छादित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है. मान्यता के अनुसार मां सती के दाएं पैर की चार उंगलियां इस स्थान पर गिरी थी. यह मां सती अंबिका और भगवान शिव अमृत भैरव के रूप में पूजे जाते हैं. यह मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख धार्मिक केंद्र है. इस मंदिर में नाथ संप्रदाय के पुजारी माता की पूजा करते हैं.
अंबिका शक्तिपीठ का इतिहास: अरावली की पहाड़ियों और हरियाली से घिरा प्राचीन अंबिका माता शक्तिपीठ पर श्रद्धालुओं का ताता लगा रहता है. दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल, असम आदि से भी लोग यहां आते हैं. मान्यता के अनुसार महाभारत काल के समय पांडवों ने जब अज्ञातवास बिताया था, जब द्रोपती मां अंबिका शक्तिपीठ पर आकर पूजा करती थीं. यहां माता की ज्योत निरंतर प्रज्ज्वलित रहती है.
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