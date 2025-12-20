जमीन विवाद में फायरिंग, युवक को लगी गोली, लाठी-डंडों से हमला कर 2 को किया घायल
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और नामजद आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है.
Published : December 20, 2025 at 9:39 AM IST
धौलपुर: कंचनपुर थाना क्षेत्र के बाड़ी बाईपास पर भूमि संबंधी विवाद के चलते बीती रात बाइक सवार तीन युवकों को घेर कर गोलीबारी और लाठी-डंडों से हमला किया गया. गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया, जबकि दो अन्य को लाठी-डंडों से गंभीर चोटें आईं. तीनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया.
कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि घायल युवकों की पहचान रामविलास पुत्र सोरन सिंह, निवासी सूखे का पुरा, शैलू पुत्र अग्रसेन, निवासी कुआं खेड़ा और जसवंत पुत्र सोरन सिंह के रूप में हुई है. जसवंत को गोली लगी है, जबकि रामविलास और शैलू के चेहरे व शरीर पर लाठी-डंडों से चोटें हैं.
घायल रामविलास ने बताया कि उनका कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते जब वे तीनों बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने अचानक उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमलावरों ने उनकी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. हमले के दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें जसवंत को गोली लग गई.
कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए तथा घायलों के बयान दर्ज किए. थाना प्रभारी यादव ने बताया कि यह मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है. इस विवाद को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच तनाव रहा है. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और नामजद आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है. उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.