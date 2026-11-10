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कासगंज में हाईवे निर्माण कार्य में लगे बिहार के मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

यूपी के कासगंज में हाईवे निर्माण कार्य में लगे बिहार के मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत. ( ईटीवी भारत )

कासगंज: मथुरा-बरेली हाईवे निर्माण कार्य में लगी जीआर इन्फ्रा कंपनी में मजदूरी करने वाले 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक का शव मंगलवार सुबह कंपनी के कार्यस्थल पर मिला.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई. सूचना पर कोतवाली कासगंज के प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई.

मृतक की पहचान सद्दाम हुसैन पुत्र इब्राहिम अंसारी, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी बिछला खलवा, थाना नौतन, जनपद सिवान, बिहार के रूप में हुई है. वह मथुरा-बरेली हाईवे निर्माण कार्य में लगी जीआर इन्फ्रा कंपनी में मजदूरी का काम करता था. यूपी के कासगंज में हाईवे निर्माण कार्य में लगे बिहार के मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत. (ईटीवी भारत) पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, मृतक के भाई और उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि सद्दाम सोमवार रात करीब 10 बजे शराब पीने के बाद सो गया था.