कासगंज में हाईवे निर्माण कार्य में लगे बिहार के मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
बिहार के सिवान का सद्दाम हाईवे निर्माण कार्य में मथुरा-बरेली हाईवे निर्माण कार्य में लगी जीआर इन्फ्रा कंपनी में मजदूरी का काम करता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 11:31 AM IST
कासगंज: मथुरा-बरेली हाईवे निर्माण कार्य में लगी जीआर इन्फ्रा कंपनी में मजदूरी करने वाले 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक का शव मंगलवार सुबह कंपनी के कार्यस्थल पर मिला.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई. सूचना पर कोतवाली कासगंज के प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई.
मृतक की पहचान सद्दाम हुसैन पुत्र इब्राहिम अंसारी, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी बिछला खलवा, थाना नौतन, जनपद सिवान, बिहार के रूप में हुई है. वह मथुरा-बरेली हाईवे निर्माण कार्य में लगी जीआर इन्फ्रा कंपनी में मजदूरी का काम करता था.
पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, मृतक के भाई और उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि सद्दाम सोमवार रात करीब 10 बजे शराब पीने के बाद सो गया था.
मंगलवार सुबह उसके भाई इमाउद्दीन ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठा. पास जाकर देखने पर सद्दाम मृत अवस्था में मिला. इसके बाद कंपनी के मैनेजर राजेश उपाध्याय ने सुबह पुलिस को सूचना दी.
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र जानकारी देते हुए बताया मौके पर मृतक के बाएं पैर में अंगूठे के ऊपर हल्के कट का निशान भी मिला, जो प्रथम दृष्टया किसी कीड़े के काटने जैसा प्रतीत हो रहा था. हालांकि, युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसका वास्तविक कारण क्या है, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.
पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है. पुलिस द्वारा मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.