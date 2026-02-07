महाराष्ट्र में मजदूर की संदिग्ध मौत, थाने के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन
आसींद थाना पुलिस ने 3 फरवरी को जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर आनलाईन महाराष्ट्र भेज दी.
Published : February 7, 2026 at 5:44 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के आसींद थाना क्षेत्र के बराणा की झोपड़ियां निवासी एक मजदूर की महाराष्ट्र में संदिग्ध मौत हो गई. इस पर मजदूर की पत्नी की रिपोर्ट पर आसींद थाना पुलिस ने 3 फरवरी को जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर आनलाईन महाराष्ट्र भेज दी. वहीं, भील समाज के लोगों ने शनिवार को आसींद थाने के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की.
इस पर मौके पर पहुंचे आसींद उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह ने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, विधवा पेंशन योजना, पालनहार योजना व पीएम आवास योजना का लाभ देने का आश्वासन दिया. इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और समाज के लोगों ने मृतक का अंतिम क्रिया संस्कार किया.
महाराष्ट्र गया था मजदूरी करनेः आसींद डिवाईएसपी ओमप्रकाश ने कहा कि आसींद थाना क्षेत्र के बराणा की झोपड़ियां गांव निवासी रमेश चंद्र भील लगभग एक महा पहले भाटी खेड़ा निवासी बलबीर सिंह के साथ महाराष्ट्र के नासिक जिले की मनवाड़ तहसील क्षेत्र में मजदूरी के लिए गया था. मृतक की पत्नी कैसी देवी ने आरोप लगाया कि सात दिन पूर्व उसकी पति से बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हो पाई है.
इसी बीच 2 फरवरी को सुबह 11 बजे अभियुक्त संजय सिंह ने मृतक के भाई को फोन कर रमेश का आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप पर मंगवाया. रमेश के भाई द्वारा आधार कार्ड भेजने के लगभग 15 मिनट बाद संजय सिंह ने फोन पर रमेश की मौत होने की सूचना दी. इस पर परिजन व समाज के लोग महाराष्ट्र पहुंचे और मृतक के शव को आसींद लेकर आए. यहां पर मृतक की पत्नी ने हत्या की रिपोर्ट दी, जिस पर आसींद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
समाज के लोगों ने किया प्रदर्शनः इसी बीच भील समाज के लोग शनिवार को आसींद थाने का घेराव करते हुए नारेबाजी करने लगे. उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी, सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग रखी. इस पर आसींद एसडीएम ने विधवा पेंशन , मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, पालनहार योजना व पीएम आवास योजना का आश्वासन दिया. इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त करके शव का अंतिम संस्कार किया.
आसींद डिवाईएसपी ओमप्रकाश ने कहा कि महाराष्ट्र में मजदूर की संदिग्ध मौत के मामले में मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर हमने 3 फरवरी को आसींद थाने में जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज की थी. जांच के लिए एफआईआर ऑनलाइन महाराष्ट्र के संबंधित थाने में भेज दी थी. उन्होंने बताया कि समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त करके परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है. मामले की जांच महाराष्ट्र में संबंधित थाने की ओर से की जाएगी.