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प्रयागराज : सीवर लाइन खुदाई के दौरान हादसा, मिट्‌टी धंसने से गड्‌ढे में दबा मजदूर, मौत

प्रयागराज : सीवर लाइन खुदाई के दौरान हादसा ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : प्रयागराज के ककरहा घाट पर सीवर लाइन के लिए हो रही खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. जहां मिट्टी धंसने से खुदाई कर रहा मजदूर गया प्रसाद (45) मलबे के नीचे दब गया. घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं. करीब 6 घंटे तक चले राहत और बचाव कार्य के बाद जेसीबी की मदद से मजदूर के शव को मिट्टी के ढेर से बाहर निकाला जा सका. एसीपी अतरसुईया निकिता श्रीवास्तव ने बताया कि जिस जगह मजदूर दबा था, वहां अधिक मिट्टी होने के चलते रेस्क्यू में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से मजदूर की बॉडी को निकाल लिया गया है. घटना के बाद ठेकेदार जेसीबी लेकर भाग गया. स्थानीय लोगों ने फावड़ा से काफी देर तक मिटटी हटाने का काम किया, फिर जेसीबी आने पर रेस्क्यू चला तब शव निकाला जा सका.