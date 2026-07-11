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दिल्ली के सरिता विहार में बड़ा हादसा, बिल्डिंग गिराने के दौरान ढही दीवार; मलबे में दबकर मजदूर की मौत

सरिता विहार इलाके में बिल्डिंग तोड़ने के दौरान दीवार गिरा एक मजदूर की गई जान ( ETV Bharat )