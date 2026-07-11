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दिल्ली के सरिता विहार में बड़ा हादसा, बिल्डिंग गिराने के दौरान ढही दीवार; मलबे में दबकर मजदूर की मौत

साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग तोड़ रहे मजदूरों पर दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई.

सरिता विहार इलाके में बिल्डिंग तोड़ने के दौरान दीवार गिरा एक मजदूर की गई जान
सरिता विहार इलाके में बिल्डिंग तोड़ने के दौरान दीवार गिरा एक मजदूर की गई जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 8:22 PM IST

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नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग तोड़ रहे मजदूरों पर दीवार गिर जाने से चार मजदूर उसके अंदर दब गए, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई. वहीं दो मजदूर घायल हो गए. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक मजदूर की पहचान 24 वर्षीय विजय के रूप में हुई है. इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

दिल्ली के सरिता विहार थाना इलाके के जसोला विहार पॉकेट 1 में दीवार गिरने का मामला सामने आया है. जिसमें एक मजदूर की दबकर मौत हो गई. घटना 10 जुलाई दोपहर 1:00 की बताई जा रही है. जसोला विहार पॉकेट वन के प्लॉट नंबर 149 पर बिल्डिंग तोड़ने का कार्य चल रहा था, तभी बिल्डिंग की दीवार मजदूरों के ऊपर गिर जाती है. जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई.

बिल्डिंग तोड़ने के दौरान दीवार गिरा एक मजदूर की गई जान (ETV Bharat)

जसोला पॉकेट में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड सूर्यनारायण यादव ने बताया कि जब यह घटना हुई उस वक्त समय तकरीबन 1:00 बज रहा था इस प्लॉट पर बिल्डिंग तोड़ने का काम चल रहा था. तभी अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई. हम लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि चारों मजदूर मलबे के अंदर दबे हुए हैं. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी के माध्यम से मजदूरों को बाहर निकाला गया.

वहीं, इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि बीते 10 जुलाई को जसोला के प्लॉट नंबर 149, पॉकेट-1 में दीवार गिरने की सूचना मिली थी. पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और जरूरी कार्रवाई शुरू की. शुरुआती जांच से पता चला कि यह घटना एक पुरानी और जर्जर इमारत को तोड़ने के काम के दौरान हुई है. दुर्भाग्य से, विजय (24 साल) नाम के एक मज़दूर की मौत हो गई. दो अन्य मज़दूर घायल हो गए और उनका इलाज एम्स (AIIMS) ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जबकि एक मज़दूर सुरक्षित बच गया. क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां की स्थिति का ब्यौरा दर्ज किया. मृतक के शव को कानूनी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

तोड़-फोड़ का काम करने वाला ठेकेदार गिरफ्तार:

डीसीपी ने बताया कि तोड़-फोड़ का काम करने वाले ठेकेदार शमशुद्दीन (निवासी जामिया) को पकड़ लिया गया है. जबकि मालिक खुर्शीद को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. घटना के सही हालात का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि तोड़-फोड़ के काम के दौरान तय सुरक्षा उपायों और जरूरी कानूनी उपायों का पालन किया गया था या नहीं. SDM बदरपुर ने उस जगह को सील कर दिया है.

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