गिरल माइंस विवाद: धरने पर बैठे मजदूर की मौत, प्रशासन के खिलाफ भड़के विधायक भाटी
गिरल धरने पर बैठे एक आंदोलनकारी मजदूर की तबियत बिगड़ने मौत हो गई है.
Published : June 5, 2026 at 12:00 PM IST
बाड़मेर : जिले के गिरल गांव में धरने पर बैठे एक मजदूर कि अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई. मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मोर्चरी पर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूर पिछले दो महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है. प्रशासन के निरंकुश और तानाशाही रवैये के कारण ही आज यह मौत हुई है और गरीब मजदूर जैसाराम की हत्या प्रशासन ने की है.
इधर चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल , अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चंदावत भी जिला अस्पताल की मोर्चरी पर पहुंचे. शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि आज प्रशासन के तानाशाही रवैये के कारण एक ग़रीब मज़दूर सिस्टम की भेंट चढ़ गया. उन्होंने कहा कि जैसाराम मेघवाल जिन्होंने अपनी जमीनें देश और प्रदेश के विकास के लिए सरकार को दी ताकि देश विकसित हो सके. जो अपनी वाजिब मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से गिरल माइंस ऑफिस के बाहर धरने पर थे. भाटी ने कहा कि प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, निरंकुश और तानाशाही रवैये के कारण आज उनकी मौत हुई है और गरीब मजदूर जैसाराम की हत्या प्रशासन ने की है.
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विधायक ने कहा कि यहां के लोग बीते 30 सालों से आवाज उठा रहे हैं, कोई सुनने नहीं आया, हम लोग अगर साथ में नहीं आते तो यहां किसी गरीब मजदूर को कोई नहीं रहने देता. धरना स्थल पर रहते मेरी और कई मजदूरों की तबीयत पहले भी बिगड़ी थी. फिलहाल इस मामले को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी समेत कई स्थानीय लोग मौजूद रहे. इस मामले को लेकर प्रशासन के साथ वार्तालाप का दौर चल रहा है.
गिरल माइंस से निकाले गए 100 से अधिक ड्राइवरों और श्रमिकों की पुनर्बहाली, सभी कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी लागू करना, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देना, श्रमिकों को नियमानुसार वेतन और बोनस उपलब्ध करवाना तथा मूलभूत श्रमिक सुविधाएं सुनिश्चित सहित कई मांगों को लेकर पिछले दो महीना से धरना चल रहा है. जिसमें विधायक रविंद्र सिंह भाटी करीब 1 महीने से खुद धरने पर बैठे हुए हैं.
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