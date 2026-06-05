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गिरल माइंस विवाद: धरने पर बैठे मजदूर की मौत, प्रशासन के खिलाफ भड़के विधायक भाटी

बाड़मेर : जिले के गिरल गांव में धरने पर बैठे एक मजदूर कि अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई. मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मोर्चरी पर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूर पिछले दो महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है. प्रशासन के निरंकुश और तानाशाही रवैये के कारण ही आज यह मौत हुई है और गरीब मजदूर जैसाराम की हत्या प्रशासन ने की है.

इधर चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल , अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चंदावत भी जिला अस्पताल की मोर्चरी पर पहुंचे. शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि आज प्रशासन के तानाशाही रवैये के कारण एक ग़रीब मज़दूर सिस्टम की भेंट चढ़ गया. उन्होंने कहा कि जैसाराम मेघवाल जिन्होंने अपनी जमीनें देश और प्रदेश के विकास के लिए सरकार को दी ताकि देश विकसित हो सके. जो अपनी वाजिब मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से गिरल माइंस ऑफिस के बाहर धरने पर थे. भाटी ने कहा कि प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, निरंकुश और तानाशाही रवैये के कारण आज उनकी मौत हुई है और गरीब मजदूर जैसाराम की हत्या प्रशासन ने की है.