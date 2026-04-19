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'उसे पढ़ना है, शादी रुकवा दीजिए’, बच्चे की पुकार ने बदली दो जिंदगियां, बूंदी में रुकवाए दो बाल विवाह

विवाह के लिए भोजन की तैयारी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: एक मार्मिक और प्रेरणादायक घटना में महज 8 वर्षीय एक बालक ने अपनी मासूम आवाज से समाज को झकझोर कर रख दिया. उसने वह कर दिखाया, जिसे करने में अक्सर बड़े भी हिचक जाते हैं. अपनी ही उम्र की एक बालिका के बाल विवाह को रुकवाने के लिए इस नन्हे बच्चे ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर फोन कर मदद मांगी और दो मासूम जिंदगियों को अंधेरे भविष्य से बचा लिया. हम साथ खेलते हैं: फोन पर उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादे अडिग थे. भैया/दीदी, कृपया मेरी दोस्त की शादी रुकवा दीजिए… वो अभी बहुत छोटी है… हम साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं… उसे शादी नहीं करनी… उसे पढ़ना है… यह सिर्फ एक मासूम गुहार नहीं थी, बल्कि एक सच्चे दोस्त की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का उदाहरण था. इस छोटी सी उम्र में सही और गलत की ऐसी समझ समाज के लिए एक बड़ा संदेश बनकर उभरी है. चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक रामनारायण गुर्जर ने बताया कि कॉल बेहद भावुक करने वाला था. सूचना मिलते ही वे केस वर्कर अर्चना मीणा के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हुए. जब टीम वहां पहुंची, तो देखा कि एक नहीं, बल्कि दो नाबालिग बालिकाओं का विवाह पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम के साथ कराया जा रहा था. पढ़ें: 16 साल की बेटी ने दिखाई हिम्मत, रुकवाया खुद का बाल विवाह, 2 को प्रशासन ने बचाया