'उसे पढ़ना है, शादी रुकवा दीजिए’, बच्चे की पुकार ने बदली दो जिंदगियां, बूंदी में रुकवाए दो बाल विवाह
बूंदी में एक बच्चे ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर बाल विवाह की सूचना दे दो बाल विवाह रुकवा दिए.
Published : April 19, 2026 at 7:26 PM IST
बूंदी: एक मार्मिक और प्रेरणादायक घटना में महज 8 वर्षीय एक बालक ने अपनी मासूम आवाज से समाज को झकझोर कर रख दिया. उसने वह कर दिखाया, जिसे करने में अक्सर बड़े भी हिचक जाते हैं. अपनी ही उम्र की एक बालिका के बाल विवाह को रुकवाने के लिए इस नन्हे बच्चे ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर फोन कर मदद मांगी और दो मासूम जिंदगियों को अंधेरे भविष्य से बचा लिया.
हम साथ खेलते हैं: फोन पर उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादे अडिग थे. भैया/दीदी, कृपया मेरी दोस्त की शादी रुकवा दीजिए… वो अभी बहुत छोटी है… हम साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं… उसे शादी नहीं करनी… उसे पढ़ना है… यह सिर्फ एक मासूम गुहार नहीं थी, बल्कि एक सच्चे दोस्त की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का उदाहरण था. इस छोटी सी उम्र में सही और गलत की ऐसी समझ समाज के लिए एक बड़ा संदेश बनकर उभरी है. चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक रामनारायण गुर्जर ने बताया कि कॉल बेहद भावुक करने वाला था. सूचना मिलते ही वे केस वर्कर अर्चना मीणा के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हुए. जब टीम वहां पहुंची, तो देखा कि एक नहीं, बल्कि दो नाबालिग बालिकाओं का विवाह पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम के साथ कराया जा रहा था.
पढ़ें: 16 साल की बेटी ने दिखाई हिम्मत, रुकवाया खुद का बाल विवाह, 2 को प्रशासन ने बचाया
दोनों बालिकाओं को संरक्षण में लिया: जांच में सामने आया कि एक बालिका, जो कक्षा 8 में पढ़ रही थी, का विवाह कराया जा रहा था. वहीं, उसके साथ 16 वर्षीय एक अन्य बालिका का भी बाल विवाह संपन्न कराने की तैयारी थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दबलाना थाना अधिकारी प्रिया व्यास को सूचना दी गई. पुलिस ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और दोनों बालिकाओं को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया. इसके बाद दोनों को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के साथ बालिका समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार के समक्ष प्रस्तुत किया गया. समिति ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों बालिकाओं को सुरक्षित अस्थायी आश्रय प्रदान किया, ताकि उन्हें किसी भी तरह के सामाजिक दबाव से बचाया जा सके और उनके भविष्य को सुरक्षित दिशा दी जा सके.
पढ़ें: डूंगरपुर में रुकवाई 2 नाबालिग भाई–बहन की शादी, प्रशासन ने की परिजनों से समझाइश
बच्चे ने दिखाई हिम्मत: बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने बताया कि अगर उस बच्चे ने हिम्मत न दिखाई होती, तो शायद दो मासूम जिंदगियां आज एक ऐसे बंधन में जकड़ दी जातीं, जिसके लिए वे अभी तैयार नहीं थीं. यह घटना समाज के सामने कई सवाल भी खड़े करती है. जब एक छोटा बच्चा यह समझ सकता है कि बाल विवाह गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, तो हम बड़े क्यों चुप रहते हैं? उन्होंने बताया कि बाल विवाह न सिर्फ एक अपराध है, बल्कि यह बच्चों के सपनों, उनकी शिक्षा और उनके अधिकारों को छीन लेता है.