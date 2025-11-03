ETV Bharat / state

भारत-पाक सीमा पर ड्रोन से तस्करी की कोशिश नाकाम, ढाई करोड़ की हेरोइन पकड़ी

श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से हेरोइन की तस्करी का एक और मामला सामने आया है. बीएसएफ की 118वीं बटालियन ने समय रहते तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी और करीब ढाई करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की. बीओपी आनंदसर क्षेत्र में रविवार देर रात ड्रोन की आवाज सुनाई देने पर बीएसएफ जवानों ने सतर्कता बरती और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त तलाशी अभियान छेड़ा और करीब आधा किलो हेरोइन जब्त की.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि घटना के बाद बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान तेज कर दिया है. ग्रामीणों से पूछताछ की है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने पर तुरंत सूचना पुलिस और बीएसएफ को देने को कहा है. संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान गांव 23-ओ के पास खुले मैदान से एक पीले रंग का पैकेट मिला. जांच में उस पैकेट में लगभग आधा किलो हेरोइन पाई गई. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ढाई करोड़ रुपए आंकी गई है.