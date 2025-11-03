ETV Bharat / state

भारत-पाक सीमा पर ड्रोन से तस्करी की कोशिश नाकाम, ढाई करोड़ की हेरोइन पकड़ी

बीएसएफ की सतर्कता से तस्करी के लिए ड्रोन से भेजी आधा किलो हेरोइन पकड़ ली गई. ये पंजाब और अन्य राज्यों में सप्लाई होनी थी.

packet dropped from the drone contained heroin
ड्रोन से गिराए पैकेट में थी हेरोइन (ETV Bharat Sriganganagar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 8:07 AM IST

2 Min Read
श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से हेरोइन की तस्करी का एक और मामला सामने आया है. बीएसएफ की 118वीं बटालियन ने समय रहते तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी और करीब ढाई करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की. बीओपी आनंदसर क्षेत्र में रविवार देर रात ड्रोन की आवाज सुनाई देने पर बीएसएफ जवानों ने सतर्कता बरती और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त तलाशी अभियान छेड़ा और करीब आधा किलो हेरोइन जब्त की.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि घटना के बाद बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान तेज कर दिया है. ग्रामीणों से पूछताछ की है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने पर तुरंत सूचना पुलिस और बीएसएफ को देने को कहा है. संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान गांव 23-ओ के पास खुले मैदान से एक पीले रंग का पैकेट मिला. जांच में उस पैकेट में लगभग आधा किलो हेरोइन पाई गई. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ढाई करोड़ रुपए आंकी गई है.

Heroin seized in a joint operation
संयुक्त अभियान चलाकर पकड़ी हेरोइन (ETV Bharat Sriganganagar)

पढ़ें: श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी सफलता, पाकिस्तान से आई 1 किलो 492 ग्राम हेरोइन जब्त

घटना के बाद बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि मौके से कोई अन्य संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पाक की ओर से ड्रोन से नशीले पदार्थ भारतीय सीमा में गिराए जाते हैं, जिन्हें भारतीय तस्कर ले जाते हैं. ये नशा पंजाब और अन्य राज्यों में सप्लाई किया जाता है. वैश्विक बाजार में एक किलो हेरोइन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है.

