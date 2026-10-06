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मुख्यमंत्री से मिला दुर्गा पूजा समिति का शिष्टमंडल, सीएम ने पंडालों में नशा मुक्ति जागरुकता के लिए होर्डिंग लगाने का दिया निर्देश

रांचीः दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां अंतिम चरण में है. पूजा समितियों के द्वारा पंडालों को अंतिम रुप दिया जा रहा है.

इन सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति, रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति एवं विभिन्न शांति समितियों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की.

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को चुनरी, मां दुर्गा की प्रतिमा एवं गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिवादन किया. साथ ही दुर्गा पूजा के पावन उत्सव में सम्मिलित होने का आग्रह किया. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके नेतृत्व में दुर्गा पूजा समितियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है. जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग पूजा समितियों को मिल रहा है.

सीएम हेमंत सोरेन से मिला दुर्गा पूजा समिति का शिष्टमंडल (ETV Bharat)

दुर्गा पूजा समिति के सदस्य इस सकारात्मक पहल के लिए राज्य सरकार विशेषकर आपको साधुवाद प्रेषित करती है. जिला प्रशासन द्वारा मिल रहा सहयोग हम सभी को पूर्ण संतुष्टि दे रहा है. आने वाले समय में भी पूजा समिति इसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा रखती है. सदस्यों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ कई बार बैठकें आयोजित कर हमारी सभी समस्याओं का निराकरण दुर्गा पूजा उत्सव प्रारंभ होने से पूर्व ही कर दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री को सपरिवार पूजा पंडालों के भ्रमण का आमंत्रण

इस मुलाकात के दौरान दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगामी शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर रांची के विभिन्न भव्य पूजा पंडालों का सपरिवार परिभ्रमण करने तथा माता रानी के दर्शन एवं महाआरती में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया.

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस वर्ष भी राजधानी रांची में भव्य और आकर्षक पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों द्वारा प्रेषित स्नेह आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस वर्ष दुर्गा पूजा उत्सव में सम्मिलित होंगे तथा विभिन्न पूजा पंडालों का परिभ्रमण कर माता रानी का आशीर्वाद लेंगे.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत हर्ष का विषय है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी लोग दुर्गा उत्सव की तैयारी पूरी श्रद्धा, निष्ठा और बढ़-चढ़कर कर रहे हैं. दुर्गा पूजा के पावन उत्सव की परंपरा लम्बे और अनंतकाल तक चलती रहे माता रानी से यही हमारी प्रार्थना है.

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों से कहा कि आस्था और परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए यह जरूरी है कि मूर्ति विसर्जन कार्य पर्यावरण अनुकूल हो. मूर्ति विसर्जन के बाद शहर के तालाबों, विभिन्न जलाशयों की स्थिति पर्यावरण के लिए चुनौती बनकर उभरती है, इस मद्देनजर राज्य सरकार और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित कर मूर्ति विसर्जन के लिए पर्यावरण अनुकूल कार्य योजना तैयार की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि मूर्ति विसर्जन के लिए दुर्गा पूजा समिति के सदस्य एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं, जहां इको फ्रेंडली तरीके से आस्था एवं श्रद्धा के अनुरूप मूर्ति विसर्जन किया जा सके.