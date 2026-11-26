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देहरादून के कालसी में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी जीप, 2 की मौत 5 लोग घायल

खाई में गिरी जीप ( Courtesy- SDRF )

विकासनगर: देहरादून जिले में विकासनगर के हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है. हिमाचल से विकासनगर की ओर आ रहा बोलेरो वाहन धमोग मंदिर से पहले अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरा. वाहन में चालक सहित 7 लोग सवार थे. घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया. डाक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया.

कालसी में सड़क हादसा: देहरादून जिले के कालसी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है. हरिपुर कोटी मीनस मोटर मार्ग पर हिमाचल प्रदेश की ओर से एक बोलेरो विकासनगर की ओर आ रही थी. बोलेरो वाहन हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर धमोग मंदिर से पहले अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा. हादसे की सूचना पर कालसी थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू उपकरणों के घटनास्थल पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम खाई में उतरी और बचाव अभियान चलाया. किसी तरह खाई में पड़े घायलों को बाहर निकाल कर अस्पताल भिजवाया गया. वहां डाक्टरों ने चेकअप के बाद दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. 5 लोग घायल हैं.

खाई में गिरी जीप: कालसी थाना के एसएसआई नीरज कठैत ने बताया कि-