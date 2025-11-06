सम रोड पर आर्मी की गाड़ी में रखी जेसीबी में लगी आग, सामान जलकर खाक, टला बड़ा हादसा
जैसलमेर के सम रोड पर आर्मी की गाड़ी में रखी जेसीबी में आग को राहगीरों ने देखा और आर्मी जवानों को सूचना दी.
Published : November 6, 2025 at 6:13 PM IST
जैसलमेर: जिले के सम रोड पर गुरुवार सुबह आर्मी के ट्रक में रखी जेसीबी में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि सड़क के ऊपर से गुजर रही बिजली की तार आर्मी ट्रक से टकरा गए, जिससे ट्रक में रखी जेसीबी के सामान में आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. जेसीबी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया.
समय रहते टला बड़ा हादसा: कोतवाली थानाधिकारी प्रेमदान ने बताया कि आर्मी की गाड़ी में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आग लगने का प्राथमिक कारण ओवरहेड बिजली तारों के संपर्क से हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची. लगभग 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी दुर्घटना टल गई. फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. हालांकि ट्रक और जेसीबी के कुछ हिस्से जलकर क्षतिग्रस्त हो गए.
प्रत्यक्षदर्शी गंगा ने बताया कि उसने सबसे पहले चलती गाड़ी के ऊपर रखी जेसीबी में आग लगती देखी और तुरंत गाड़ी चला रहे जवान को इसकी सूचना दी. जवानों ने तत्काल वाहन रोककर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए. इसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और नगर परिषद की टीमें मौके पर पहुंचीं और संयुक्त रूप से आग पर काबू पाया. यह इलाका पर्यटकों से भरा रहता है और विजय स्तंभ के आसपास लगातार आवाजाही बनी रहती है. अचानक उठी लपटों को देखकर कुछ देर तक मौके पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए ट्रैफिक को अन्य मार्गों से डायवर्ट किया.