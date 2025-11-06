ETV Bharat / state

सम रोड पर आर्मी की गाड़ी में रखी जेसीबी में लगी आग, सामान जलकर खाक, टला बड़ा हादसा

जैसलमेर: जिले के सम रोड पर गुरुवार सुबह आर्मी के ट्रक में रखी जेसीबी में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि सड़क के ऊपर से गुजर रही बिजली की तार आर्मी ट्रक से टकरा गए, जिससे ट्रक में रखी जेसीबी के सामान में आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. जेसीबी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया.

समय रहते टला बड़ा हादसा: कोतवाली थानाधिकारी प्रेमदान ने बताया कि आर्मी की गाड़ी में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आग लगने का प्राथमिक कारण ओवरहेड बिजली तारों के संपर्क से हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची. लगभग 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी दुर्घटना टल गई. फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. हालांकि ट्रक और जेसीबी के कुछ हिस्से जलकर क्षतिग्रस्त हो गए.