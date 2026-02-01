ETV Bharat / state

पलामू में पति पत्नी और बेटे की हत्या, लोगों ने धारदार हथियार से तीनों की काट डाला

पलामूः पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के कुसडी के इलाके में पति-पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई है. आशंका जताई जा रही है कि अंधविश्वास में तीनों लोगों की हत्या की गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. घटनास्थल पांकी थाना से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर हुई है. मृतक की पहचान विजय भुइयां उसकी पत्नी और उसके बेटे के रूप में हुई.

पति-पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंच रही है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. राजेश रंजन- थाना प्रभारी, पांकी

पहले भी झगड़ा हो चुका था

थाना प्रभारी ने बताया कि ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली है कि तीन लोगों की हत्या हुई है. स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक विजय भुइयां एवं उसके परिजनों की ओझा गुणी के शक में हत्या की गई है. विजय भुइयां का अपने गांव के ही कुछ लोगों से लंबे समय से विवाद चल रहा था जिसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी.

मारपीट के बाद हत्या की गई