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शक का खौफनाक अंत: देवी दर्शन के बहाने ले जाकर पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, फिर खुद की ली जान

मौका मुआयना करते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चैट को लेकर पनपे शक ने रविवार को शादीशुदा रिश्ते का दर्दनाक अंत कर दिया. माता कैला देवी के दर्शन कराने के बहाने पत्नी को जंगल में ले जाकर चाकू से जानलेवा हमले के बाद पति ने करीब 5 किमी दूर जाकर रेलवे पट​रियों के निकट खुदकुशी कर ली. पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. महज तीन साल पुराने इस रिश्ते में सोशल मीडिया पर हुई एक बातचीत ने इस कदर शक का जहर घोला कि पूरा परिवार बिखर गया. रुदावल थाना क्षेत्र के बरौली ब्राह्मण दाहिना निवासी सुशील प्रजापत पुत्र हेतराम रविवार को अपनी पत्नी रजनी को बाइक पर बैठाकर कैला देवी (झील का बाड़ा) दर्शन कराने निकला था. मंदिर पहुंचने से पहले ही रजनी को रेलवे अंडरपास के समीप घने जंगल की ओर ले गया. एकांत मिलते ही सुशील ने रजनी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए. हमले में रजनी के पेट और गर्दन पर गहरे घाव लगे. चीख-पुकार सुन पास के खेतों से ग्रामीण दौड़े. उन्हें आता देख सुशील बाइक वहीं छोड़कर जंगल के रास्ते पैदल फरार हो गया. पढ़ें:बड़ी खबर : जयपुर में महिला और 3 बेटियों की हत्या, फरार पति पर शक, कमिश्नर बोले- पुलिस हर एंगल से कर रही जांच