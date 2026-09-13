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शक का खौफनाक अंत: देवी दर्शन के बहाने ले जाकर पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, फिर खुद की ली जान

महज तीन साल पुराने इस रिश्ते में सोशल मीडिया पर हुई एक बातचीत ने इस कदर शक का जहर घोला कि पूरा परिवार बिखर गया.

Young man commits suicide near Salabad station
मौका मुआयना करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 7:46 PM IST

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भरतपुर: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चैट को लेकर पनपे शक ने रविवार को शादीशुदा रिश्ते का दर्दनाक अंत कर दिया. माता कैला देवी के दर्शन कराने के बहाने पत्नी को जंगल में ले जाकर चाकू से जानलेवा हमले के बाद पति ने करीब 5 किमी दूर जाकर रेलवे पट​रियों के निकट खुदकुशी कर ली. पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. महज तीन साल पुराने इस रिश्ते में सोशल मीडिया पर हुई एक बातचीत ने इस कदर शक का जहर घोला कि पूरा परिवार बिखर गया.

रुदावल थाना क्षेत्र के बरौली ब्राह्मण दाहिना निवासी सुशील प्रजापत पुत्र हेतराम रविवार को अपनी पत्नी रजनी को बाइक पर बैठाकर कैला देवी (झील का बाड़ा) दर्शन कराने निकला था. मंदिर पहुंचने से पहले ही रजनी को रेलवे अंडरपास के समीप घने जंगल की ओर ले गया. एकांत मिलते ही सुशील ने रजनी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए. हमले में रजनी के पेट और गर्दन पर गहरे घाव लगे. चीख-पुकार सुन पास के खेतों से ग्रामीण दौड़े. उन्हें आता देख सुशील बाइक वहीं छोड़कर जंगल के रास्ते पैदल फरार हो गया.

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इसलिए पत्नी पर हमला: झील चौकी हेड कांस्टेबल राधेश्याम कसाना ने बताया कि सुशील ने हाल में रजनी के फोन में किसी अन्य युवक के साथ इंस्टाग्राम चैट देखी थी. इसके बाद से ही उसे पत्नी के चरित्र पर संदेह था. दोनों के बीच तनाव चल रहा था. सुशील प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. दोनों की शादी को महज तीन साल हुए थे.

पांच किमी दूर की आत्महत्या: ग्रामीणों की सूचना पर झील चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लहूलुहान रजनी को झील का बाड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. पुलिस अभी सुशील की घेराबंदी कर रही थी कि कुछ देर बाद जीआरपी से सालाबाद रेलवे स्टेशन पर युवक के खुदकुशी की सूचना मिली. मौके पर जाकर शिनाख्त की तो मृतक हमलावर पति सुशील ही निकला. उसने वारदात स्थल से करीब 5 किमी दूर जाकर आत्महत्या कर ली थी. घटना की जानकारी मिलते ही वैर से रजनी के मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे. सीओ देवेंद्र जाखड़ और सदर थानाधिकारी रामगिलास गुर्जर ने मौके का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है.

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ATTACK ON WIFE IN BHARATPUR
HUSBAND TAKES HIS OWN LIFE
शादीशुदा रिश्ते का दर्दनाक अंत
शक में तबाह परिवार
LIFE THREATENING ATTACK ON WIFE

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