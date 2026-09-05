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सिंघाना में पारिवारिक कल​ह में पति ने दी जान, चार घंटे बाद पत्नी ने भी खुदकुशी की...

दोनों की हालत गंभीर होने पर परिजन सिंघाना अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

Police personnel gathering information following the couple's death.
दंपती की मौत के बाद जानकारी जुटाते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Singhana (Jhunjhunu))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
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सिंघाना (झुंझुनू): सिंघाना कस्बे के बड़ा मोहल्ला क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते दंपती की मौत का मामला सामने आया है. बड़ा मोहल्ला निवासी राहुल (29) और उनकी पत्नी सोनिया (25) ने पारिवारिक विवाद के चलते करीब चार घंटे के अंतराल में जान दे दी. दोनों की हालत गंभीर होने पर परिजन सिंघाना अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.परिवार में शोक की लहर दौड़ गई.

सिंघाना के सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉ. धर्मेंद्र सैनी ने बताया कि पहले राहुल को परिजन गंभीर हालत में अस्पताल में लेकर आए. जांच करने पर युवक मृत मिला. वहीं, 4 घंटे बाद युवक की पत्नी को भी गंभीर हालत में सिंघाना अस्पताल लाया गया, जांच में वह भी मृत मिली. डॉ. सैनी ने कहा कि परिजनों ने बताया कि परिवारिक लड़ाई की वजह से दोनों ने खुदकुशी की.

सिंघाना अस्पताल के प्रभारी बोले... (ETV Bharat Singhana (Jhunjhunu))

पढ़ें:डबल मर्डर, सुसाइड: पहले पत्नी की हत्या, फिर बहन का मर्डर और आख़िरकार खुदकुशी

सुबह से चल रही थी लड़ाई: परिजनों ने बताया कि युवक राहुल और पत्नी के बीच पारिवारिक बातों को लेकर विवाद चल रहा था. शुक्रवार को विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने आत्महत्या कर ली. सुबह से पति-पत्नी के बीच लड़ाई हो रही थी. शाम 4 बजे राहुल ने खुदकुशी कर ली. परिजन गंभीर हालत में सिंघाना के सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन राहुल ने रास्ते में दम तोड़ दिया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच कर राहुल को मृत घोषित कर दिया. पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली. करीब 4 घंटे बाद पत्नी को भी गंभीर हालत में परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन जांच के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच: थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर दोनों शवों को केसीसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जाएगी. परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. थानाधिकारी सुगन सिंह ने कहा कि घटना के हर पहलु की जांच की जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह पता चलेगी. आगे की कार्रवाई उस हिसाब से की जाएगी. इधर, घटना के बाद परिवार एवं मोहल्ले में मातम पसरा है.

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TWO LIFE LOST IN FAMILY FEUD
दंपती ने की खुदकुशी
COUPLE DIES IN SINGHANA
चार घंटे में पति पत्नी की मौत
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