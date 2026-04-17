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भरतपुर: शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पति-पत्नी बुरी तरह झुलसे, जयपुर में इलाज के दौरान मौत

दोनों को जयपुर रेफर किया गया था ( ETV Bharat Bharatpur )