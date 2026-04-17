ETV Bharat / state

भरतपुर: शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पति-पत्नी बुरी तरह झुलसे, जयपुर में इलाज के दौरान मौत

भरतपुर के नगला माना गांव में आग में पति-पत्नी 80-90% झुलस गए. जयपुर रेफर करने के दौरान दोनों की मौत हो गई.

शॉर्ट सर्किट से लगी आग,
दोनों को जयपुर रेफर किया गया था (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 9:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगला माना गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी आग की चपेट में आकर पति-पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को पहले आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान शुक्रवार दोपहर बाद दोनों की मौत हो गई.

उद्योग नगर थाना प्रभारी पवन यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है. मामले की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद नगला माना गांव में गमगीन माहौल है. हर कोई इस घटना से स्तब्ध है और मृतकों के परिवार को सांत्वना दे रहा है. मृतक पुष्पेंद्र (32) स्कूल वैन चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे, जबकि उनकी पत्नी मधु (28) गृहिणी थीं. हादसे के समय उनके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे.

इसे भी पढ़ें- टीवी में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर में खेल रहे तीन बच्चों को पड़ोसियों ने बचाया

शॉर्ट सर्किट से लगी आग: परिजन साहब सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह पुष्पेंद्र और मधु अपने घर के कमरे में मौजूद थे. इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट होने से कमरे में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए. कमरे के अंदर से चीख-पुकार सुनकर परिजनों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया. इसके बाद दोनों को गंभीर हालत में भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि दोनों करीब 80 से 90 प्रतिशत तक झुलस चुके थे और उनकी हालत बेहद गंभीर थी. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया. परिजन साहब सिंह ने बताया कि जयपुर में इलाज के दौरान शुक्रवार दोपहर बाद दोनों ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया. हादसे में माता-पिता दोनों की मौत के बाद बच्चों के सिर से एक साथ मां-बाप का साया उठ गया, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

इसे भी पढ़ें- बहरोड़ के फाइबर गोदाम में लगी भीषण आग, एक घंटे में पाया काबू

TAGGED:

NAGLA MANA VILLAGE FIRE
आग से पति पत्नी की मौत
HUSBAND AND WIFE DIE
FIRE CAUSED BY A SHORT CIRCUIT
BHARATPUR FIRE TRAGEDY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.