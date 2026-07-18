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अनूपगढ़ में हाईवे पर बाइक-ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में पति-पत्नी की मौत

अनूपगढ़ के नेशनल हाईवे-911 पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की ट्रक से टक्कर में मौत हो गई.

हाईवे पर बाइक-ट्रक की जोरदार टक्कर
हाईवे पर बाइक-ट्रक की जोरदार टक्कर (ETV Bharat Anupgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
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अनूपगढ़: नेशनल हाईवे-911 पर शनिवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौत हो गई. हादसा संधू पंजाबी ढाबे के सामने तब हुआ जब अनूपगढ़ की ओर लौट रही बाइक सामने से आ रहे ट्रक के फ्यूल टैंक से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. पति को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी की बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई.

एएसआई सलीम पठान ने बताया कि हाईवे-911 पर संधू पंजाबी ढाबे के सामने बाइक और ट्रक के बीच दुर्घटना की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. हादसे में घायल दोनों व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान गुरदीप राम पुत्र जगदीश राम तथा मृतका की पहचान सोना देवी के रूप में हुई है. दोनों 1 सीसी पदमपुर के रहने वाले थे.

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हादसे में दोनों की मौत: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों सड़क पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में गिर पड़े. घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल सोना देवी को राजकीय जिला चिकित्सालय, अनूपगढ़ पहुंचाया, जबकि निजी वाहन की मदद से गुरदीप राम को अस्पताल ले जाया गया. दोनों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया.

ससुराल गया था युवक: मृतका के भाई जगदेव सिंह ने बताया कि उसकी बहन और जीजा अनूपगढ़ में उनके घर आए हुए थे. शनिवार को दोनों बाइक से गांव 6 पी में किसी परिचित से मिलने गए थे और वापसी के दौरान यह हादसा हो गया. पुलिस ने ट्रक और क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है. इस हादसे के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है.

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