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झारखंड में कार्डियोलॉजी सेवाओं का होगा विस्तार, 100 करोड़ की लागत से बनेगा हब एंड स्पोक मॉडल

कॉन्फ्रेंस में STEMI प्रोग्राम में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड में हृदय रोगियों को बेहतर और समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल की है. राज्य में कार्डियोलॉजी सेवाओं का विस्तार हब एंड स्पोक मॉडल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाएगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट देने की योजना है.

इस संबंध में आज शनिवार शाम आयोजित कॉन्फ्रेंस में STEMI प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल हुए. रिम्स के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. हेमंत नारायण को इस कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर बनाया गया है.