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टिहरी में ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान, रेस्टोरेंट खाली कराए गए, देखिए वीडियो

नई टिहरी: उत्तराखंड में बारिश के साथ लैंडस्लाइड जमकर तबाही मचा रहा है. जगह-जगह सड़कों पर लैंडस्लाइड हो रहा है तो इससे घर-मकान भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं. टिहरी गढ़वाल जिले में सुरकंडा के पास कद्दूखाल में रेस्टोरेंट से सटा एक पुराना भवन ताश के पत्तों की तरह ढह गया.

कद्दूखाल में मकान ढहा: टिहरी गढ़वाल जिले में बारिश जमकर कहर बरपा रही है. बारिश के कारण लैंडस्लाइड भी हो रहा है. जहां भी रिस्क लेकर निर्माण कराए गए हैं, वहां खतरा ज्यादा है. सुरकंडा के पास कद्दूखाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-707ए (चम्बा-मसूरी हाइवे) पर बुधवार शाम भूस्खलन से दो रेस्टोरेंट खतरे की जद में आ गए. एहतियात के तौर पर दोनों रेस्टोरेंट, आसपास के खोखे और श्रमिकों की झुग्गियों को खाली करा दिया गया. वहीं, भूस्खलन में एक पुराना खाली भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया.