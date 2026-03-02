ETV Bharat / state

Holi 2026 : जोधपुर में हॉरर थीम पर सजी होलिका, टॉय ट्रेन में बैठे भूत-प्रेत...

जोधपुर के नागौरी गेट पर होलिका दहन हॉरर थीम पर होगा. टॉय ट्रेन पर 'स्त्री' की तरह सजी होलिका भूत-प्रेत संग जलेगी, लाइट-साउंड शो होगा.

Horror Themed Holika
ट्रेन में सवार होलिका (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 2, 2026 at 7:38 PM IST

जोधपुर: सूर्यनगरी में इस बार होलिका दहन का आयोजन एक अनोखे अंदाज में होगा. शहर के नागौरी गेट स्थित अधर शीला मंदिर पर होलिका दहन से पहले लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस बार की थीम 'हॉरर होली' रखी गई है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं.

आयोजकों ने बताया कि इस बार होलिका को एक टॉय ट्रेन पर सजाया गया है, जिसे हॉरर थीम पर तैयार किया गया है. यह ट्रेन 'स्त्री' फिल्म की तर्ज पर सजाई गई है और ट्रेन के डिब्बों में एक-एक हॉरर किरदार को बैठाया गया है. जब यह ट्रेन चलती है तो उसके साथ डरावना संगीत भी बजता है. ट्रेन पर होलिका को भी बैठाया गया है, जो देखने में भयानक लग रही है. पूरे मोहल्ले वासियों को सोमवार में रात इस ट्रेन के चलने का बेसब्री से इंतजार है.

जोधपुर में हॉरर थीम पर सजी होलिका (ETV Bharat Jodhpur)

मंदिर परिसर में विशेष रूप से तैयार की गई यह टॉय ट्रेन होली के चारों ओर चक्कर लगाती नजर आएगी. ट्रेन और आसपास के क्षेत्र को हॉरर लुक देने के लिए चारों तरफ खून से सने अंगों की झलक, भूत-प्रेत और पिशाच की आकृतियां तथा डरावने दृश्य तैयार किए गए हैं. रात के समय रंग-बिरंगी लाइटिंग और विशेष हॉरर साउंड इफेक्ट्स के साथ यह दृश्य और भी रोमांचक हो जाएगा.

आयोजन से जुड़े संदीप देवड़ा ने बताया कि यहां हर वर्ष अलग-अलग थीम पर होलिका दहन किया जाता है. कभी पानी की होली तो कभी रंग-बिरंगी रोशनी वाली होली का आयोजन किया गया है. इस बार कुछ अलग और आकर्षक करने के उद्देश्य से हॉरर थीम चुनी गई. उन्होंने बताया कि इस आयोजन की तैयारी करीब एक महीने पहले से शुरू कर दी गई थी. कलाकारों और स्थानीय युवाओं ने मिलकर पूरी सजावट को अंतिम रूप दिया है.

होलिका दहन आज रात्रि 11:15 बजे किया जाएगा. इससे पहले रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें विशेष साउंड सिस्टम और लाइटिंग के साथ प्रस्तुति दी जाएगी. आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में खासा उत्साह है और आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग इस अनूठी होली को देखने पहुंचने वाले हैं. नागौरी गेट की यह थीम आधारित होली हर साल शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है.

