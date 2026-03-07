ETV Bharat / state

राजाखेड़ा में ऐतिहासिक कुश्ती दंगल का आयोजन, पहलवानों ने दिखाए दांव-पेंच, ड्रॉ रही 1.51 लाख की कुश्ती

धौलपुर: जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शनिवार को ऐतिहासिक चौथ कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया. खासा बाउंड्री पर हुए इस दंगल की शुरुआत हनुमानजी की पूजा-अर्चना के साथ हुई. इसमें विभिन्न स्तर की कुश्तियां लड़ी गईं, जिनकी इनामी राशि लड्डू से लेकर 1 लाख 51 हजार रुपये तक थी. दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के नामी पहलवानों ने भाग लिया. उन्होंने अपने दांव-पेंचों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया.

राजाखेड़ा नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी देवेंद्र तिवारी ने बताया कि दंगल में आखिरी कुश्ती शेरा पहलवान फतेहाबाद और मिर्जा ईरानी ईरान के बीच कराई गई जो बराबरी पर छोटी. ऐसे में दोनों पहलवानों को 51-51 हजार रुपए की राशि का पुरस्कार दिया गया. दंगल में पहलवानों की संख्या ज्यादा होने के कारण कुछ कुश्ती नहीं हो पाई थी. शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजाखेड़ा समेत अन्य पुलिस थानों का बल तैनात किया गया था. हालांकि, इस बार यह दंगल पिछली बार की तुलना में फीका रहा. कई दूर-दराज से आए नामी पहलवानों को बिना कुश्ती लड़े ही निराश होकर लौटना पड़ा.

