ETV Bharat / state

राजाखेड़ा में ऐतिहासिक कुश्ती दंगल का आयोजन, पहलवानों ने दिखाए दांव-पेंच, ड्रॉ रही 1.51 लाख की कुश्ती

इस ऐतिहासिक कुश्ती दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के नामी पहलवानों ने भाग लिया.

कुश्ती दंगल का आयोजन
कुश्ती दंगल का आयोजन (ETV Bharat Rajakhera)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शनिवार को ऐतिहासिक चौथ कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया. खासा बाउंड्री पर हुए इस दंगल की शुरुआत हनुमानजी की पूजा-अर्चना के साथ हुई. इसमें विभिन्न स्तर की कुश्तियां लड़ी गईं, जिनकी इनामी राशि लड्डू से लेकर 1 लाख 51 हजार रुपये तक थी. दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के नामी पहलवानों ने भाग लिया. उन्होंने अपने दांव-पेंचों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया.

राजाखेड़ा नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी देवेंद्र तिवारी ने बताया कि दंगल में आखिरी कुश्ती शेरा पहलवान फतेहाबाद और मिर्जा ईरानी ईरान के बीच कराई गई जो बराबरी पर छोटी. ऐसे में दोनों पहलवानों को 51-51 हजार रुपए की राशि का पुरस्कार दिया गया. दंगल में पहलवानों की संख्या ज्यादा होने के कारण कुछ कुश्ती नहीं हो पाई थी. शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजाखेड़ा समेत अन्य पुलिस थानों का बल तैनात किया गया था. हालांकि, इस बार यह दंगल पिछली बार की तुलना में फीका रहा. कई दूर-दराज से आए नामी पहलवानों को बिना कुश्ती लड़े ही निराश होकर लौटना पड़ा.

इसे भी पढे़ं- लोहागढ़ स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य आगाज, कुश्ती और बॉक्सिंग में 500 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

शाम के समय करीब एक घंटे तक अखाड़ा खाली रहा. कुश्ती न होने से दर्शकों और पहलवानों में आक्रोश बढ़ गया, जिससे दंगल में एक बार अव्यवस्था फैल गई. स्थिति को संभालने के लिए राजाखेड़ा एसडीएम और तहसीलदार दीप्ति देव ने पुलिस के साथ मिलकर व्यवस्थाओं की कमान संभाली. इसके बाद ही आखिरी कुश्ती शुरू हो सकी.

पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित 1 लाख 51 हजार रुपये की आखिरी इनामी कुश्ती फतेहाबाद के शेरा पहलवान और ईरान के मिर्ज़ा ईरानी के बीच लड़ी गई. यह कुश्ती बराबरी पर छूटी. इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, राजाखेड़ा एसडीएम सुशीला मीणा, तहसीलदार दीप्ति देव, नगर पालिका कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

इसे भी पढे़ं- अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में पहली बार शुरू हुआ कुश्ती दंगल, 125 पहलवानों ने दिखाया दमखम

TAGGED:

राजाखेड़ा में ऐतिहासिक कुश्ती दंगल
DHOLPUR WRESTLING
चौथ कुश्ती दंगल
RAJAKHEDA WRESTLING COMPETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.