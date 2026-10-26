दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड की दस्तक, बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट
मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार (26 अक्टूबर) को दिल्ली में आसमान साफ और शुष्क रहने की संभावना है.
Published : October 26, 2026 at 9:49 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह का हल्की गुलाबी ठंड का अहसास बढ़ गया है और हवा की स्थिती में भी थोड़ा सुधार है. मौसम विभाग के अनुसार कल रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा रही. कल दिल्ली में हुई बारिश के बाद हवा में भी सुधार हुआ है.
मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार (26 अक्टूबर) को दिल्ली में आसमान साफ और शुष्क रहने की संभावना है. आज दिन के समय में शहर का अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है. IMD के अनुसार, सुबह के समय उत्तर दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 5 से दस किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
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केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 अंक पर बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 143, गाजियाबाद में 145, ग्रेटर नोएडा में 142 और नोएडा में 138 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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