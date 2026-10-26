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दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड की दस्तक, बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट

दिल्ली में आज का मौसम ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह का हल्की गुलाबी ठंड का अहसास बढ़ गया है और हवा की स्थिती में भी थोड़ा सुधार है. मौसम विभाग के अनुसार कल रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा रही. कल दिल्ली में हुई बारिश के बाद हवा में भी सुधार हुआ है.