आगरा के मिढ़ाकुर चौकी में हाईस्कूल के छात्र को थर्ड डिग्री, टूटा हाथ, दस हजार रिश्वत ना देने पर मारपीट

आगरा: यूपी के आगरा जिले का किरावली थाना एक बार फिर पुलिस की थर्ड डिग्री टॉर्चर को लेकर चर्चा में है. बता बदें, किरावली थाना की मिढ़ाकुर पुलिस चौकी पर 2 दरोगा ने हाईस्कूल के छात्र को थर्ड डिग्री दी. छात्र और उसके परिजन का आरोप है कि पुलिस चौकी पर एक दरोगा ने डंडे और दूसरे दरोगा ने पट्टे से बेरहमी से पिटाई की. जिसमें छात्र का हाथ टूट गया है. सोमवार को छात्र की परीक्षा है. जानकारी होने पर डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह शनिवार को मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक जांच के बाद ही दोनों दरोगा निलंबित कर दिए हैं. अभी तक पीड़ित छात्र के परिजन ने तहरीर नहीं दी है.

किरावली थाना के गांव नानपुर निवासी छात्र जिसकी उम्र महज 16 साल है. उसका गांव के ही एक लड़के से झगड़ा हुआ. जिसके चलते दोनों में खूब मारपीट हुई. जिस पर छात्र के पिता ने मिढ़ाकुर पुलिस चौकी पर तहरीर दी थी. बबलू ने बताया कि शुक्रवार को दो पुलिसकर्मी ने कॉल किया. बेटे को पकड़कर ले जाएंगे. इस पर मैंने कहा कि खुद बेटे को लेकर पुलिस चौकी पर आउंगा. दोनों नाबालिग हैं. बच्चों का विवाद है. इस पर शुक्रवार दोपहर परिवार के लोग छात्र को लेकर मिढ़ाकुर चौकी पर पहुंचे. जिसमें दूसरा पक्ष भी वहां मौजूद था.



बबलू का आरोप है कि चौकी पर मौजूद दरोगा ने समझौता कराने के एवज में दस हजार रुपये मांगे. जिस पर मैंने कहा कि मजदूर हैं. इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे. इस पर पुलिस ने कहा तो लड़का जेल जाएगा. जिस पर हमने पुलिसकर्मियों के हाथ-पैर जोड़े. इस पर पुलिस ने कहा कि कुछ घंटे पुलिस चौकी पर अभी बैठा रहने दो. शाम 7 बजे आकर ले जाना.

उसके बाद शाम को जब पुलिस चौकी पहुंचे तो परिजन को देखकर छात्र फूट-फूटकर रोने लगा. वह बुरी तरह कांप रहा था. उसका एक हाथ सूजा था. छात्र का आरोप है कि 2 दरोगा ने बेरहमी से पिटाई की. दरोगा ईशान वर्मा ने डंडे से और दरोगा अनुराग ने पट्टे से पिटाई की. जब इस बारे में पुलिसकर्मियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि गलती से डंडा लग गया. इसे घर ले जाओ और इलाज करा देना. खर्चा भी हम दे देंगे. इसके बाद पुलिस चौकी पर समझौता लिखवाकर छात्र को छोड़ा. दूसरा बालक भी अपने घरवालों के साथ चला गया.