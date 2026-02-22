ETV Bharat / state

आगरा के मिढ़ाकुर चौकी में हाईस्कूल के छात्र को थर्ड डिग्री, टूटा हाथ, दस हजार रिश्वत ना देने पर मारपीट

डीसीपी ने जानकारी दी कि दोनों दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है. परिजनों की तहरीर मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Photo Credit; ETV Bharat
पैसों के लिए छात्र के साथ पुलिस ने की बदसलूकी (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 4:57 PM IST

4 Min Read
आगरा: यूपी के आगरा जिले का किरावली थाना एक बार फिर पुलिस की थर्ड डिग्री टॉर्चर को लेकर चर्चा में है. बता बदें, किरावली थाना की मिढ़ाकुर पुलिस चौकी पर 2 दरोगा ने हाईस्कूल के छात्र को थर्ड डिग्री दी. छात्र और उसके परिजन का आरोप है कि पुलिस चौकी पर एक दरोगा ने डंडे और दूसरे दरोगा ने पट्टे से बेरहमी से पिटाई की. जिसमें छात्र का हाथ टूट गया है. सोमवार को छात्र की परीक्षा है. जानकारी होने पर डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह शनिवार को मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक जांच के बाद ही दोनों दरोगा निलंबित कर दिए हैं. अभी तक पीड़ित छात्र के परिजन ने तहरीर नहीं दी है.

किरावली थाना के गांव नानपुर निवासी छात्र जिसकी उम्र महज 16 साल है. उसका गांव के ही एक लड़के से झगड़ा हुआ. जिसके चलते दोनों में खूब मारपीट हुई. जिस पर छात्र के पिता ने मिढ़ाकुर पुलिस चौकी पर तहरीर दी थी. बबलू ने बताया कि शुक्रवार को दो पुलिसकर्मी ने कॉल किया. बेटे को पकड़कर ले जाएंगे. इस पर मैंने कहा कि खुद बेटे को लेकर पुलिस चौकी पर आउंगा. दोनों नाबालिग हैं. बच्चों का विवाद है. इस पर शुक्रवार दोपहर परिवार के लोग छात्र को लेकर मिढ़ाकुर चौकी पर पहुंचे. जिसमें दूसरा पक्ष भी वहां मौजूद था.

बबलू का आरोप है कि चौकी पर मौजूद दरोगा ने समझौता कराने के एवज में दस हजार रुपये मांगे. जिस पर मैंने कहा कि मजदूर हैं. इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे. इस पर पुलिस ने कहा तो लड़का जेल जाएगा. जिस पर हमने पुलिसकर्मियों के हाथ-पैर जोड़े. इस पर पुलिस ने कहा कि कुछ घंटे पुलिस चौकी पर अभी बैठा रहने दो. शाम 7 बजे आकर ले जाना.

उसके बाद शाम को जब पुलिस चौकी पहुंचे तो परिजन को देखकर छात्र फूट-फूटकर रोने लगा. वह बुरी तरह कांप रहा था. उसका एक हाथ सूजा था. छात्र का आरोप है कि 2 दरोगा ने बेरहमी से पिटाई की. दरोगा ईशान वर्मा ने डंडे से और दरोगा अनुराग ने पट्टे से पिटाई की. जब इस बारे में पुलिसकर्मियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि गलती से डंडा लग गया. इसे घर ले जाओ और इलाज करा देना. खर्चा भी हम दे देंगे. इसके बाद पुलिस चौकी पर समझौता लिखवाकर छात्र को छोड़ा. दूसरा बालक भी अपने घरवालों के साथ चला गया.

डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि पुलिस चौकी में छात्र को थर्ड डिग्री टॉर्चर दिए जाने की जानकारी हुई तो जांच कराई गई. प्रारंभिक जांच में छात्र के साथ चौकी पर मारपीट की पुष्टि हुई है. जिस पर आरोपी दरोगा अनुराग और ईशान को निलंबित कर दिया है. अभी तक छात्र के परिजन ने तहरीर नहीं दी है. तहरीर मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस बर्बरता और वारदातें: बता दें कि किरावली थाना पुलिस ने पिछले साल किसान राजू शर्मा को थाना लाकर थर्ड डिग्री दी थी. जिसमें किसान राजू शर्मा के दोनों पैर तोड़ दिए थे. जिस पर किरावली के तत्कालीन थाना प्रभारी सहित 3 निलंबित किए गए. मामला मानवाधिकार आयोग में चल रहा है. मगर, अभी तक इस मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ है. दूसरा मामला जनवरी 2026 में छत्ता थाना की जीवनी मंडी पुलिस चौकी पर सैंया के नाबालिग दूध विक्रेता की पिटाई का है. इस मामले में मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा हुआ है. अब यह तीसरा मामला है.

