ETV Bharat / state

मातृ मृत्यु रोकने को अलवर में तैयार हो रहा हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकर ऐप , ​जानिए खासियत

सीएमएचओ कार्यालय, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिला प्रशासन गर्भावस्था के दौरान महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने या समय पर इलाज नहीं मिलने से होने वाली मातृ मृत्यु रोकने के लिए तकनीकी मदद की तैयारी में जुटा है. अब गर्भवती महिलाओं की पहचान केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर नजर रखी जाएगी. जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की पहल पर हाई रिस्क प्रेग्नेंसी ट्रैकर ऐप तैयार किया जा रहा है. इस ऐप के जरिए जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा ताकि समय रहते चिकित्सकीय जांच, विशेषज्ञों की सलाह और सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था की जा सके.