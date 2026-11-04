मातृ मृत्यु रोकने को अलवर में तैयार हो रहा हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकर ऐप , जानिए खासियत
गर्भवती महिलाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग से लेकर डिलीवरी तक रहेगी नजर. पीहर जाने पर भी नहीं टूटेगा स्वास्थ्य विभाग का संपर्क
Published : November 4, 2026 at 10:19 AM IST
अलवर: जिला प्रशासन गर्भावस्था के दौरान महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने या समय पर इलाज नहीं मिलने से होने वाली मातृ मृत्यु रोकने के लिए तकनीकी मदद की तैयारी में जुटा है. अब गर्भवती महिलाओं की पहचान केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर नजर रखी जाएगी. जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की पहल पर हाई रिस्क प्रेग्नेंसी ट्रैकर ऐप तैयार किया जा रहा है. इस ऐप के जरिए जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा ताकि समय रहते चिकित्सकीय जांच, विशेषज्ञों की सलाह और सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था की जा सके.
ये होगा फायदा: इस नवाचार के तहत गर्भवती की स्थिति को अंतिम समय में गंभीर होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उसके स्वास्थ्य की जानकारी और जोखिम के कारण पहले ही दर्ज होंगे. इस आधार पर चिकित्सा विभाग तय कर सकेगा कि महिला को किस स्तर की चिकित्सा सुविधा और निगरानी की जरूरत है. यह ऐप खैरथल-तिजारा जिले के भव्य जैन बना रहे हैं.
पढ़ें:हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए निर्देश, 10 जिलों के CMHO को नोटिस
ऐप से जोड़ेंगे जोखिम के कारण: अलवर के सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया, महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान कई ऐसी स्थितियां होती हैं, जिनमें मां और गर्भस्थ शिशु को खतरा हो सकता है. इनमें खून की कमी, कम वजन, कम लंबाई, पहले पेट का ऑपरेशन होना और पहली डिलीवरी ऑपरेशन से आदि शामिल हैं. ऐसे 30 से 40 जोखिम भरे कारण ऐप में जोड़ेंगे. उन्होंने बताया कि गर्भवती का पंजीकरण होने के बाद उसकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ऐप में दर्ज की जाएगी. इससे यह पहचान सकेंगे कि कौनसी महिला सामान्य श्रेणी में है और किसे विशेष चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता है. हाई रिस्क श्रेणी की महिलाओं के मामलों को संबंधित चिकित्सा अधिकारियों तक पहुंचाया जा सकेगा.
नजदीकी एमओ से विशेषज्ञ तक रहेगी जानकारी: सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि इस ऐप में दर्ज जानकारी के आधार पर गर्भवती महिला की स्थिति की नजदीकी चिकित्सा अधिकारी को जानकारी रहेगी. जरूरत पड़ने पर ब्लॉक स्तर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच कराई जा सकेगी. महिला की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार पहले ही तय करने में मदद मिलेगी कि डिलीवरी किस अस्पताल में कराना सुरक्षित रहेगा. महिला की चिकित्सकीय जांच में ऑपरेशन की जरूरत सामने आती है तो महिला और परिजनों को पहले से बताकर निर्धारित अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था की जा सकेगी. इससे प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद अस्पताल तलाशने या गंभीर स्थिति में रेफरल में देरी कम करने में मदद मिलेगी. जरूरत पड़ने पर 104 और 108 एंबुलेंस के साथ निजी एंबुलेंस की व्यवस्था को ऐप में शामिल की जा रही है.
पढ़ें:भीलवाड़ा में एमजीएच प्रशासन ने शुरू की 8 बेड की स्पेशल केयर यूनिट, यहां होगा हाई रिस्क प्रसूताओं का ट्रीटमेंट
पीहर जाने पर भी निगरानी के इंतजाम: सीएमएचओ शर्मा ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के पीहर जाने से कई बार नियमित जांच और स्थानीय स्वास्थ्यकर्मियों से संपर्क प्रभावित होता है. ऐसे में महिला की स्वास्थ्य जानकारी अपडेट नहीं हो पाती और फॉलोअप छूटने की आशंका रहती है. इससे बचने को ऐप में आशा सहयोगिनी और स्वास्थ्यकर्मियों के जरिए गर्भवती महिला के संपर्क में रहने की व्यवस्था शामिल रहेगी. महिला दूसरी जगह रहने लगे तो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और जरूरी निगरानी का प्रयास किया जाएगा.निजी अस्पतालों के संपर्क नंबर उपलब्ध कराने के प्रयास हैं ताकि जरूरत के समय इलाज के विकल्प पता हो.
डॉक्टरों से लिए सुझाव: सीएमएचओ ने बताया, जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने स्त्री रोग विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों से चर्चा की. कलेक्टर ने चिकित्सकों से ऐप में शामिल किए जाने वाले जोखिम कारण, निगरानी प्रक्रिया और इलाज के इंतजामों पर सुझाव लिए. ऐप का प्रारूप का काम चालू है. 13 दिन में प्रारूप तैयार करने का प्रयास है.
पढ़ें:स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक: जरूरत के हिसाब से होगी डॉक्टरों की भर्ती, बदले जाएंगे मॉड्यूलर ओटी
मातृ मृत्यु दर घटाने की दिशा में पहल: सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान में मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 87 है. इसे वर्ष 2030 तक घटाकर 30 तक लाने का लक्ष्य है. इस दिशा में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की समय रहते पहचान और बेहतर चिकित्सा प्रबंधन को महत्वपूर्ण माना गया है.
मातृ मृत्यु दर शून्य करने के प्रयास: जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया, जिले में संस्थागत प्रसव के साथ मातृत्व मृत्युदर शून्य करने की दिशा में काम हो रहा है. चिकित्सकीय सेवाओं में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं के रजिस्ट्रेशन के साथ प्रसव तक हर स्तर पर बेहतर मॉनिटरिंग एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे. इसके लिए जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, बीसीएमओ, अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों तथा तकनीकी विशेषज्ञों के सुझाव लेकर उन्हें एचआरपी वेब ट्रैकर ऐप में उपयोग लेने के निर्देश दिए.
पढ़ें: चिंताजनक : भारत में हर दिन 52 औरतें मां बनने के दौरान गंवा रही हैं जान
पढ़ें: जानें, क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस - National Safe Motherhood Day 2024