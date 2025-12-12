ETV Bharat / state

उच्च स्तरीय टीम ने किया 'हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर' का निरीक्षण, जनवरी 2026 में निर्माण पूरा होने की उम्मीद

देहरादून: राज्य सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम ने गुरुवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय में बन रहे निर्माणाधीन हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का निरीक्षण करते हुए स्थितियों का जायजा लिया है. अपने भ्रमण के दौरान टीम ने डीजी हेल्थ डॉ. सुनीता टम्टा से मुलाकात की. उनसे निर्माण कार्य की गुणवत्ता, संरचना और डिज़ाइन पर विस्तार से चर्चा की.

उच्च स्तरीय टीम ने हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का निरीक्षण किया: डीजी हेल्थ से मुलाकात के बाद टीम ने नोडल अधिकारी डॉ. पंकज सिंह के साथ निर्माण स्थल का दौरा किया. मौके पर केंद्र की तैयारियों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया. निरीक्षण के दौरान टीम ने कार्य प्रगति पर संतोष जताया और राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी एवं व्यवस्थित कार्यप्रणाली की सराहना की. इस निरीक्षण प्रक्रिया ने न केवल परियोजना की विश्वसनीयता को मजबूत किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को एक मॉडल संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं.