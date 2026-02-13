ETV Bharat / state

हजारीबाग में जंगली हाथी का आतंक, पांच व्यक्तियों की ली जान

हजारीबाग में बीती रात हाथियों ने अनाज की तलाश में एक घर पर हमला करते हुए पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया.

ELEPHANT ATTACK IN HAZARIBAG
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 13, 2026 at 9:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः जिले के चुरचू प्रखंड के गोंदवार में पांच हाथियों के झुंड ने 5 व्यक्तियों की जान ले ली. जिसमें एक ही परिवार के चार लोग हैं. रात के लगभग 1 से 2 के बीच की घटना है. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम है और लोग दहशत में हैं. वन विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और लोगों से अपील की है कि धैर्य बनाकर रखें तथा जंगली क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति न जाए.

मरने वालों में एक ही परिवार के चार लोग

हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में बीती रात हाथियों ने 5 लोगों को अपना निशाना बनाया है. बताया जाता है कि पांच हाथियों ने रात में एक घर पर हमला कर दिया जहां पूरा परिवार सोया हुआ था. घर पर सो रहे सभी पांच लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई है.

'हाथियों का यह झुंड बोकारो और रामगढ़ की सीमा से गुजर रहा था और यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वह हजारीबाग के क्षेत्र में प्रवेश करेगा. देर रात हाथी चुरचू ब्लॉक के अंगो गांव के पास गोंदवार पहुंचे, और अनाज की तलाश में भुइयां समुदाय के एक घर में घुस गए. हाथियों को देखकर, लोग बाहर भागे मगर और इसी दौरान हाथियों ने एक ही घर के चार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना स्थल पर सभी पांच लोगों की मौत हो गई जिसमें चार एक ही परिवार के थे. इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया जिसका इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.'- विकास कुमार उज्ज्वल, DFO, पूर्वी वन प्रमंडल

जंगल की ओर न जाने की अपील

उन्होंने यह भी बताया कि बीते रात गांव में वन विभाग की ओर से माइकिंग की जा रही थी. लेकिन गांव के लोगों ने सावधानी नहीं बरती. जिस कारण यह घटना घटी है. घटना के बाद विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. परिवार वालों को सरकारी प्रावधान के अनुसार मदद पहुंचाई जा रही है. विकास कुमार उज्ज्वल ने इन लोगों से अपील की है कि धैर्य बना कर रखें और सावधानी बरतें. कोई भी व्यक्ति जंगल की ओर न जाए. हाथी काफी अधिक उग्र हैं. जिसके चलते पहले भी जान माल की क्षति हुई है.

ये भी पढ़ें:

पश्चिमी सिंहभूम में दो हाथियों की आपसी भिड़ंत में एक की मौत, घटनास्थल से हाथी दांत गायब, जांच में जुटा वन विभाग

चतरा में हाथी का आतंक, हमले से एक मजदूर की मौत, दो की हालत गंभीर

गढ़वा में हाथियों का तांडव! बकरी चराने गई बुजुर्ग महिला को हाथी ने कुचला

TAGGED:

हाथी के हमले से दहशत
ELEPHANTS KILLED PERSONS
हाथियों के हमले में पांच की मौत
WILD ELEPHANT ATTACK
ELEPHANT ATTACK IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.