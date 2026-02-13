ETV Bharat / state

हजारीबाग में जंगली हाथी का आतंक, पांच व्यक्तियों की ली जान

हजारीबागः जिले के चुरचू प्रखंड के गोंदवार में पांच हाथियों के झुंड ने 5 व्यक्तियों की जान ले ली. जिसमें एक ही परिवार के चार लोग हैं. रात के लगभग 1 से 2 के बीच की घटना है. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम है और लोग दहशत में हैं. वन विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और लोगों से अपील की है कि धैर्य बनाकर रखें तथा जंगली क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति न जाए.

मरने वालों में एक ही परिवार के चार लोग

हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में बीती रात हाथियों ने 5 लोगों को अपना निशाना बनाया है. बताया जाता है कि पांच हाथियों ने रात में एक घर पर हमला कर दिया जहां पूरा परिवार सोया हुआ था. घर पर सो रहे सभी पांच लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई है.

'हाथियों का यह झुंड बोकारो और रामगढ़ की सीमा से गुजर रहा था और यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वह हजारीबाग के क्षेत्र में प्रवेश करेगा. देर रात हाथी चुरचू ब्लॉक के अंगो गांव के पास गोंदवार पहुंचे, और अनाज की तलाश में भुइयां समुदाय के एक घर में घुस गए. हाथियों को देखकर, लोग बाहर भागे मगर और इसी दौरान हाथियों ने एक ही घर के चार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना स्थल पर सभी पांच लोगों की मौत हो गई जिसमें चार एक ही परिवार के थे. इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया जिसका इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.'- विकास कुमार उज्ज्वल, DFO, पूर्वी वन प्रमंडल

जंगल की ओर न जाने की अपील