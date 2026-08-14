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भारत से नेपाल जाने वाली सड़क पर अचानक आ गया हाथियों का झुंड, जान बचाने के लिए भागे लोग

दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड अचानक सड़क पर आ गया. जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

सड़क पर आया हाथियों का झुंड.
सड़क पर आया हाथियों का झुंड. (Photo Credit; Viral)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:49 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 7:59 PM IST

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लखीमपुर खीरी : पलिया से नेपाल जाने वाले गौरीफंटा रोड पर हाथियों के झुंड के आने से अफरा-तफरी मच गई. लोग जान बचाने के लिए भागने लगे. हाथियों को सामने देखकर कई वाहन चालकों ने वाहन रोक दिए. हाथियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भारत से नेपाल जाने वाली सड़क पर हाथियों का झुंड करीब एक घंटे तक जमा रहा. इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई. सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर भी हाथियों को देखकर घबरा गए और सुरक्षित जगह की ओर चले गए.

जान बचाकर भागे लोग. (Video Credit; Viral)

हाथियों का झुंड जब राहगीरों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया तो लोगों में और ज्यादा डर फैल गया. वायरल वीडियो में कुछ लोग हाथियों से दूरी बनाने के लिए पीछे भागते नजर आ रहे हैं. कई वाहन भी सड़क पर रुके हुए दिखाई दे रहे हैं.

गनीमत रही कि हाथियों और लोगों के इतने करीब आने के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य वन रक्षक डॉ. एच राजा मोहन ने बताया कि जंगल से गुजरने वाले मार्गों पर वन्यजीवों की आवाजाही स्वाभाविक है.

हाथियों का झुंड दिखाई देने पर लोगों को शांत रहना चाहिए और उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए. हाथियों के पास जाकर फोटो या वीडियो बनाने, हॉर्न बजाने अथवा उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के प्राकृतिक रास्ते में किसी तरह की छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है. वाहन चालकों को हाथियों का झुंड दिखाई देने पर वाहन रोककर सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए और झुंड के खुद सड़क से हटने का इंतजार करना चाहिए.

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Last Updated : August 14, 2026 at 7:59 PM IST

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