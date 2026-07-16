दो युवकों को भाड़े पर रख पुलिसकर्मी चला रहा था सट्टेबाजी का नेटवर्क, पुलिस ने किया गिरफ्तार

दो युवकों को भाड़े पर रख पुलिसकर्मी चला रहा था सट्टेबाजी का नेटवर्क, पुलिस ने किया गिरफ्तार
हेड कांस्टेबल ने एक मकान किराए पर ले रखा था और दो युवकों को हर महीने 20 हजार रुपए देकर सट्टे का कारोबार चलाता था.
Published : July 16, 2026 at 8:30 PM IST
जयपुर: राजधानी में सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. पुलिस का एक हेड कांस्टेबल ही सट्टा कारोबार का मास्टरमाइंड निकला. उसने बिंदायका थाना इलाके में एक मकान किराए पर ले रखा था और दो युवकों को हर महीने 20 हजार रुपए देकर सट्टे का कारोबार चलाता था. पुलिस ने दबिश देकर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया तो पुलिस के हेड कांस्टेबल की भूमिका सामने आई. अब पुलिस ने मुख्य आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है.
जूम एप के जरिए चला रहे थे सट्टे की लाइन: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 14 जुलाई को बिंदायका थाना पुलिस ने सिरसी रोड पर एक बिल्डिंग में दबिश देकर सट्टे की खाईवाली कर रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि दोनों युवक मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पर जूम एप्लिकेशन पर लाइव क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगवा रहे हैं. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनकी पहचान सुनील चौधरी और शक्ति सिंह के रूप में हुई. सुनील मूलतः जोधपुर का रहने वाला है. जयपुर में सिरसी रोड पर फ्लैट किराए पर लेकर रहता है. शक्ति सिंह खुनखुना (डीडवाना-कुचामन) का रहने वाला है.
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पुलिस लाइन में तैनात है हेड कांस्टेबल: डीसीपी ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी सुमेर सिंह के निर्देशन में काम कर रहे थे, जो उन्हें हर महीने 20-20 हजार रुपए वेतन और बाकि खर्च देता था. पड़ताल में सामने आया कि सुमेर सिंह नागौर जिले के लीलिया गांव का रहने वाला है और फिलहाल, जयपुर रिजर्व पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल है. वह पिछले तीन-चार दिन से छुट्टी पर चल रहा था. उसे पुलिस ने तकनीकी आधार पर पीछा कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अलग से की जाएगी.