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मुनाफे का झांसा देकर CRPF जवान से हुई थी 24 लाख की ठगी, आत्महत्या मामले में साथी हवलदार समेत तीन पर प्राथमिकी

झारखंड पुलिस ( Etv Bharat )

रांचीः शहर के धुर्वा स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के सीटीसी (टी एंड आईटी) कैंप में तैनात हवलदार भुवनेश्वर पाल की संदिग्ध आत्महत्या के मामले में वित्तीय धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है.

विभागीय जांच में आरोप लगा है कि 60 फीसदी सालाना मुनाफे का लालच देकर भुवनेश्वर पाल से करीब 24 लाख रुपये एक कंपनी में निवेश कराए गए थे. इस रकम की व्यवस्था करने के लिए जवान ने 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था, जबकि करीब 9.8 लाख रुपये अपने भविष्य निधि (पीएफ) खाते से निकाले थे. बाद में रकम वापस नहीं मिलने और आर्थिक दबाव के बीच 27 सितंबर 2026 को जवान की अपने ही राइफल से चली गोली से मौत हो गई.