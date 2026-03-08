Women's Day 2026 : डूंगरपुर की महिलाओं की 'उड़ान', सैनेटरी पैड यूनिट से बनीं आत्मनिर्भर
'उड़ान योजना' के तहत महिलाएं अब तक 6.3 लाख पैड बना चुकीं. सरकार इन्हें करीब 20 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है.
Published : March 8, 2026 at 2:55 PM IST
डूंगरपुर: जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपने सशक्तिकरण को धरातल पर सच कर दिखाया. राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आज न केवल अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि समाज की रूढ़ियों को तोड़कर स्वास्थ्य और स्वच्छता का संदेश घर-घर पहुंचा रही हैं.
डूंगरपुर ब्लॉक के बिलड़ी सीएलएफ की ओर से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'उड़ान योजना' के तहत सैनेटरी पैड निर्माण इकाई का सफल संचालन किया जा रहा है. यह इकाई आज क्षेत्र की महिलाओं के लिए न केवल आय का स्रोत बनी है, बल्कि उनके आत्मविश्वास का प्रतीक भी है. इस यूनिट ने निर्माण और वितरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए.
अभी डूंगरपुर ब्लॉक के 107 विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सैनेटरी पैड्स का वितरण किया जा रहा है. सरकार से अब तक कुल तीन चरणों में 8.43 लाख पैड निर्माण एवं वितरण का ऑर्डर मिला है. महिलाएं अब तक 6.3 लाख पैड बनाकर वितरित कर चुकी हैं. सरकार समूह को 19 लाख 89 हजार 900 रुपए का भुगतान कर चुकी है. अभी तृतीय चरण के पैड निर्माण और वितरण का कार्य जारी है.
आर्थिक आजादी और सम्मान का जीवन: राज्य सरकार की ओर से प्रति पैड निर्माण के लिए संबंधित CLF को 3.30 रुपए का भुगतान करती है. इस यूनिट में काम करने वाली महिलाएं प्रतिदिन 250 से 300 रुपए तक कमा रही हैं. यह आय उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं. महिलाओं का कहना है कि कभी घर के खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर थीं, लेकिन आज पैड यूनिट ने हमें पहचान दी. अब न केवल पैसा कमा रही हैं, बल्कि अन्य बहनों को शारीरिक सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रही हैं.
