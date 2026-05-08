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काठगोदाम से आदि कैलाश और ऊं पर्वत दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

हल्द्वानी: उत्तराखंड की रोमांचक धार्मिक आदि कैलाश और ऊं पर्वत यात्रा 1 मई से शुरू हो चुकी है. 1 मई को धारचूला से पिथौरागढ़ के डीएम ने 200 यात्रियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. आज 8 मई को काठगोदाम से भी आदि कैलाश और ॐ पर्वत यात्रा का 20 श्रद्धालुओं का जत्था अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया गया. यात्रा के दौरान ये श्रद्धालु कैंची धाम, चितई मंदिर और जागेश्वर धाम के दर्शन भी करेंगे. कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

काठगोदाम से आदि कैलाश और ऊं पर्वत के लिए तीर्थयात्री रवाना: आज शुक्रवार सुबह 8 बजे कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का स्वागत कर उन्हें कैंची धाम के लिए रवाना किया. काठगोदाम से रवाना हुए पहले दल में कुल 20 श्रद्धालु शामिल हैं. इनमें 13 महिलाएं और 7 पुरुष यात्री शामिल हैं. यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVN की ओर से यात्रियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. यात्रियों के ठहरने, भोजन, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया गया है.

यात्री कैंची धाम, चितई गोलू देवता और जागेश्वर धाम के दर्शन भी करेंगे: रवाना होने से पहले पारंपरिक कुमाऊंनी रीति-रिवाजों के साथ श्रद्धालुओं का काठगोदाम में स्वागत किया गया. भवाली में सभी श्रद्धालुओं का विधिवत स्वागत किया जाए. काठगोदाम में अल्प विराम के बाद जत्थे को रवाना किया गया. यह यात्रा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. यात्रा के दौरान श्रद्धालु प्रसिद्ध कैंची धाम, चितई गोलू देवता मंदिर और जागेश्वर धाम के दर्शन भी करेंगे.