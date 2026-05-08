काठगोदाम से आदि कैलाश और ऊं पर्वत दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे
उत्तराखंड की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ऊं पर्वत यात्रा 1 मई से शुरू हो चुकी है, काठगोदाम से पहला जत्था शुक्रवार को रवाना हुआ
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 8, 2026 at 10:30 AM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड की रोमांचक धार्मिक आदि कैलाश और ऊं पर्वत यात्रा 1 मई से शुरू हो चुकी है. 1 मई को धारचूला से पिथौरागढ़ के डीएम ने 200 यात्रियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. आज 8 मई को काठगोदाम से भी आदि कैलाश और ॐ पर्वत यात्रा का 20 श्रद्धालुओं का जत्था अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया गया. यात्रा के दौरान ये श्रद्धालु कैंची धाम, चितई मंदिर और जागेश्वर धाम के दर्शन भी करेंगे. कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.
काठगोदाम से आदि कैलाश और ऊं पर्वत के लिए तीर्थयात्री रवाना: आज शुक्रवार सुबह 8 बजे कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का स्वागत कर उन्हें कैंची धाम के लिए रवाना किया. काठगोदाम से रवाना हुए पहले दल में कुल 20 श्रद्धालु शामिल हैं. इनमें 13 महिलाएं और 7 पुरुष यात्री शामिल हैं. यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVN की ओर से यात्रियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. यात्रियों के ठहरने, भोजन, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया गया है.
यात्री कैंची धाम, चितई गोलू देवता और जागेश्वर धाम के दर्शन भी करेंगे: रवाना होने से पहले पारंपरिक कुमाऊंनी रीति-रिवाजों के साथ श्रद्धालुओं का काठगोदाम में स्वागत किया गया. भवाली में सभी श्रद्धालुओं का विधिवत स्वागत किया जाए. काठगोदाम में अल्प विराम के बाद जत्थे को रवाना किया गया. यह यात्रा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. यात्रा के दौरान श्रद्धालु प्रसिद्ध कैंची धाम, चितई गोलू देवता मंदिर और जागेश्वर धाम के दर्शन भी करेंगे.
तीन मंदिरों के दर्शन के बाद जत्था आदि कैलाश और ऊं पर्वत रवाना होगा: इसके बाद दल पिथौरागढ़ होते हुए आदि कैलाश और ॐ पर्वत की ओर आगे बढ़ेगा. आदि कैलाश को भगवान शिव का पवित्र धाम माना जाता है, जबकि ॐ पर्वत अपनी प्राकृतिक बनावट में दिखाई देने वाले ‘ॐ’ के चिन्ह के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं. प्रशासन और पर्यटन विभाग का कहना है कि इस बार यात्रा को और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है.
यात्रा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित: श्रद्धालुओं ने बताया कि वह इस धार्मिक यात्रा के लिए अत्यधिक उत्साहित हैं. आदि कैलाश यात्रा के साथ-साथ ही उन्हें कुमाऊं के धार्मिक स्थलों को जानने का मौका मिलेगा.
ये भी पढ़ें: आदि कैलाश और ऊं पर्वत यात्रा का हुआ आगाज, हरी झंडी दिखाकर 200 यात्रियों को किया रवाना